Luego de la victoria loína ante Deportes Temuco, Rodolfo González sacó la voz para recordar a tres futbolistas que no estarán disponibles en la recta final de la división de plata. Incluido Youssef González, su hijo, quien también es defensor central zurdo.

Cobreloa consiguió una victoria como visitante que lo confirmó una fecha más como líder en la Primera B del fútbol chileno. El cuadro adiestrado por Mario Salas rompió una racha muy larga sin victorias en el estadio Germán Becker y venció por 1-0 a Deportes Temuco.

Fue un solitario y postrero gol de Gustavo Gotti el que desniveló el partido a favor de los Zorros del Desierto, por ahora solitarios punteros en la división de plata. Luego del triunfo, el capitán del equipo dejó sus sensaciones positivas por estos tres puntos que pueden ser claves.

“Contento por la entrega del equipo. Por el triunfo especialmente. Lo necesitábamos para seguir arriba. Muy feliz”, afirmó Rodolfo González en una brevísima entrevista que tuvo con TNT Sports al cabo del encuentro. Y aunque la periodista Constanza Vásquez lo despidió rápidamente, el Rolo pidió la palabra.

Rodolfo González sacó pecho por el triunfo loíno ante el Pije en la región de la Araucanía. (Pedro Tapia/Photosport).

Recordó a varias personas a quienes quiso enviarles afectuosos mensajes en vivo por la TV. “Un saludo a mi mamá que está de cumpleaños, decirle que la amo mucho. A mi esposa, que la amo mucho también”, aseguró el experimentado zurdo defensor loíno.

Luego de eso, recordó a tres compañeros que no están disponibles en Cobreloa por diversas lesiones. “A mis hijos”, agregó el Rolo González, quien puntualizó en uno de ellos, quien hace poco tuvo que ser operado debido a un serio problema físico.

Rodolfo y Youssef González, padre e hijo y ambos defensores de Cobreloa.

“A Youssef (González), que no la ha pasado bien. Tuvo una lesión grave”, manifestó el referente del cuadro naranja. Se refiere al esguince grado 3 con una fractura alta en el peroné que marginará a su hijo zaguero de 19 años por todo lo que resta de temporada.

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Rodolfo González sabe que Cobreloa sumó una victoria que le sirve para ser líder una fecha más en la Primera B, pero también está consciente de que afrontarán los últimos cuatro partidos con varias ausencias. Entre ellas, la de su hijo Youssef González.

Pero también dos jugadores que son cercanos al Rolo. ” A mi amigo Bastián San Juan, compañero que lo operaron hace poquito. Enviarle toda mi fuerza”, manifestó González sobre el defensor, quien también pasó por el quirófano para corregir una rotura de ligamento cruzado anterior.

Bastián San Juan lucha un balón con César González en un duelo ante Deportes Iquique. (Pedro Tapia/Photosport).

Eso sí, el Rolo no se quedó con esos tiernos recados. También le dejó uno a un hábil jugador que tuvo un paso por Universidad de Chile y tampoco será opción para Mario Salas en el desenlace. “A Sebastián (Zúñiga), que la está pasando mal. No están en la cancha con nosotros, pero son importantes”, sentenció González.

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