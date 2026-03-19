Jugó en la U, pasó por Tercera, se retiró y tiene su renacer en Cobreloa: “Me pude reencontrar…”

La Liga de Ascenso tiene grandes animadores en la temporada 2026 y uno de los equipos que espera tomar uno de los dos cupos para volver a Primera es Cobreloa, que empezó de buena forma el torneo.

El cuadro loíno es uno de los mejores en el arranque de la Primera B y tras cuatro fechas suma 10 puntos, apenas a dos unidades de Deportes Puerto Montt, que firmó un inicio perfecto.

Una de las grandes figuras de los Zorros es el volante Sebastián Zúñiga, quien ha marcado tres goles en cuatro partidos y tuvo un renacer con la camiseta naranja, luego de pasar las de Quico y Caco en su carrera.

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El mediocampista ofensivo se hizo conocido en 2014 cuando dio el salto a Universidad de Chile, sin embargo, en los azules no rindió. Años más tarde pasó por equipos ameteurs, estuvo en Tercera y ahora vive un verdadero renacer con Cobreloa.

En la antesala al partido de los calameños con Magallanes en RedGol nos contactamos con Sebastián Zúñiga, quien habló de su gran momento y del hambre de triunfo que tiene el equipo de César Bravo.

Sebastián Zúñiga es una de las figuras de Cobreloa. Foto: Pedro Tapia/Photosport

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Sebastián Zúñiga pasó del retiro a ser genio y figura en Cobreloa

Se viene un partido importante ante Magallanes. ¿Cómo están para ese encuentro?

Sí, sí, preparando ya con tiempo el partido, tuvimos ahí varios días para descansar y para analizar bien al rival y plantear de buena forma el partido del lunes. Es una fecha especial para nosotros, bueno, yo me siento calameño, así que también va a ser lindo jugar el día del aniversario de nuestra ciudad y esperemos que lo coronemos con un triunfo.

¿Cuál ha sido la clave para el buen arranque del equipo en el torneo?

Creo que todos los jugadores nuevos que llegaron se acoplaron muy rápido, captaron la idea que tenía el profe (César Bravo) que veníamos del año pasado y también se acoplaron muy bien al grupo, así que creo que eso ayuda muchísimo. Aparte que también los compañeros que llegaron son muy buenos jugadores, entonces eso se facilita mucho más. Así que creo que por ahí va un poco el comienzo y también después el grupo que se hizo en general.

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¿Y cómo se llevan en el camarín?

Hay muy buen ambiente laboral, se trabaja súper bien. Obviamente hay detalles que en toda empresa puede haber en cuanto a no sé, decisiones técnicas que uno siempre quiere jugar, pero eso no se transforma en algo negativo, creo que lo transforman de buena forma y eso obviamente suma y creo que nos ha llevado a estar donde estamos hoy.

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Sebastián, pasaste del retiro a ser figura en un grande como Cobreloa. ¿Qué te pasó, tocaste fondo y luego volviste mejor?

Si bien había dicho que me había retirado, fue por un tema más que de capacidades, fue por un tema de cúmulo de situaciones que me venían afectando en lo personal y me pude reencontrar acá en Calama con mi club, con mi gente, mi familia, mis amigos, así que contento y obviamente esperando seguir rindiendo de la misma forma y aportar como he venido hasta el día de hoy.