Uno de los referentes de los Azules habló de las metas que tienen en el camarín.

Universidad de Chile sigue con su carrera en Copa Chile. Antes de enfrentar una nueva ronda, habló Matías Zaldivia y dejó en claro que deben quedarse con el título de esta competición.

El Romántico Viajero ha tenido una temporada bastante irregular. Con pocas chances en la Liga de Primera, considerando los 12 puntos de ventaja de Colo Colo, la copa local les ofrece la opción de dar una vuelta olímpica y Zaldivia no la quiere soltar.

La meta de Zaldivia

Universidad de Chile emprendió el viaje rumbo a Antofagasta, donde enfrentará al cuadro local por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile. Antes de subirse al avión, Matías Zaldivia habló con los medios. Lejos del “paso por paso”, reconoció cuál es la meta del equipo.

“Lindo desafío, una linda instancia para seguir metiéndonos arriba. Es un objetivo salir campeón, así que a hacer un buen partido allá en la ida”, indicó sin pelos en la lengua uno de los capitanes del Bulla.

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Antofagasta si bien milita en la Primera B, se encuentra en el 5° puesto de la categoría de plata y está luchando por el ascenso. por esta razón, los Pumas son un rival de mucho cuidado. Zaldivia destacó que han estudiado mucho a este oponente.

“Sabemos que es un equipo duro, como todos los rivales. Lo vimos mucho, preparamos muy bien el partido, así que con mucha esperanza de hacer un buen partido“, complementó el defensor argentino nacionalizado chileno.

Zaldivia apunta a ganar la Copa Chile con la U. Imagen: Photosport

Universidad de Chile y Deportes Antofagasta se enfrentan este miércoles 7 de octubre a las 19:00 horas, en el Estadio Calvo y Bascuñán. Los Azules intentarán dar el primer golpe en cuartos de final ante los Pumas en condición de visita. Este duelo no tendrá transmisión televisiva y solo podrá ser visto en la aplicación HBO Max.