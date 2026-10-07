Pumas y Azules se enfrentan este miércoles por los cuartos de final. Revisa el horario y cómo ver el partido.

Deportes Antofagasta y Universidad de Chile se enfrentan este miércoles 7 de octubre por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

El duelo se disputará en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán, donde el elenco nortino buscará sacar ventaja antes de viajar a Santiago. La U, en tanto, intentará conseguir un buen resultado pensando en la revancha.

Los Azules llegan tras eliminar a Everton por un global de 2-1, mientras que Antofagasta avanzó tras superar a Iquique por 5-2 acumulado.

U. de Chile enfrentará la ida de cuartos de final contra Antofagasta.

U. de Chile vs. Antofagasta: dónde ver EN VIVO

Universidad de Chile vs. Everton juegan este miércoles 7 de octubre, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán, por la ida en los cuartos de final de Copa Chile 2026.

El encuentro no tendrá transmisión por televisión tradicional. La única alternativa para verlo será mediante HBO Max, a través de la señal de TNT Sports.

Los hinchas que tengan contratado TNT Sports Premium podrán acceder al partido en HBO Max sin un pago adicional, siempre que su plan incluya este beneficio.

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¿Cómo activar HBO Max con TNT Sports?

Para acceder a la transmisión, debes seguir estos pasos: