Antes de poner fin a su carrera deportiva, el ex azul abre su sinceridad y detalla la historia: "Se cuentan las buenas y las malas".

Matías Rodríguez se aproxima a vivir su despedida del fútbol el próximo 17 de octubre, donde espera una fiesta bullanguera en el estadio Bicentenario de La Florida.

El defensor es recordado por los hinchas al levantar la Copa Sudamericana con Universidad de Chile, pero también por marcar grandes goles a Colo Colo en los Superclásicos.

Pero hay un jugador que le hizo pasar rabias en uno de esos duelos con el archirrival, donde asegura que le ganó todo el partido por la banda: “Martín Rodríguez“.

Martin Rodríguez quedó en el recuerdo del ídolo de la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

El mal recuerdo con Martín Rodríguez

Fue Matías Rodríguez quien estuvo invitado en el programa “Rayando el CDA”, donde le preguntaron por el jugador de Colo Colo que más rabia le hizo pasar.

El defensor no lo pensó dos veces y se largó con la historia, asegurando que siempre recuerda ese enfrentamiento con Martín Rodríguez.

“Lo pase mal con Martín Rodríguez, en un solo partido. Porque viste que los jugadores, uno como defensor tiene que meter una patada de una y ver cómo reacciona el rival, no quise meter la patada por las dudas y agarró más confianza y me ganó”, explica.

“Cuando yo jugaba era él me ataca y yo lo voy tacar, en argentina era una pulseada, y yo le tenía que ganar a él y en ese partido fue ms, la pase mal, en mi casa decía que mal la pasé horrible. Siempre que recuerdo esos partidos, no tengo dudas en decirlo, porque se cuentan las buenas y las malas”, finaliza.

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