El ex defensor tendrá su último partido el 17 de octubre, donde aparecen varias sorpresas del plantel de la Copa Sudamericana.

Uno de los referentes del plantel de Universidad de Chile que tendrá pronto su despedida es Matías Rodríguez, quien tiene fecha para el 17 de octubre en el estadio Bicentenario de La Florida.

Fue el ex jugador quien conversó con el programa “Rayando el CDA” quien adelantó detalles de este evento bullanguero, que servirá para cerrar con los hinchas su carrera deportiva.

“La idea es replicar los equipos del 2011 y 2012 y luego todo el resto de todos los años del club, amigos, mi hijo que lo vamos a poner a jugar un rato, que me quite el puesto”, explicó.

Uno que está invitado pero que todavía tiene a los azules con el corazón en la mano es Jorge Sampaoli, donde hay un detallito para poder tenerlo de regreso en Chile.

Jorge Sampaoli mantiene expectante a los hinchas de la U.

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¿Jorge Sampaoli viene a la despedida de Matías Rodríguez?

Fue el propio Matías Rodríguez quien comentó la situación de Jorge Sampaoli, manteniendo la expectación de los hinchas de Universidad de Chile.

“Jorge estamos a la espera, en un principio me dijo que si, luego tenia trabajo, ahora esta sin trabajo pero tenía una gira por Europa, ojalá que se le cancele el vuelo y se mande para Chile. Le hice saber que mucha gente lo quiere ver en la banca azul y yo ilusionado, espero que sea”, detalla.

Algo que también corre para sus compañeros que aún están en el equipo, como Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas.

“El Chelo Díaz me confirmó, faltaban ellos dos, no se sabía si iban a jugar por la fecha, por lo que entiendo no hay fecha y podrían llegar a estar y acompañado desde la banca, no los vamos a exponer; Si me llama Gago para retarme, no le contesto, tenemos buena relación”, cerró.

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