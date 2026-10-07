El chileno demostró su rol de líder y el club canadiense subió el video de la charla que le dio al equipo.

Alexis Sánchez llegó a Montréal con el cartel de jugador franquicia. Por esta razón, sabe que debe liderar a sus compañeros, incluso si no es en su idioma.

El tocopillano dejó atrás su etapa en Europa para arribar al fútbol de Estados Unidos. Mientras algunos ven a la MLS como “vacaciones”, el formado en Cobreloa no pierde su espíritu competitivo y empuja a su equipo a salir del mal momento.

La charla de Alexis Sánchez en inglés

Montréal ha tenido una pésima campaña en este 2026. Están en el último lugar de la Conferencia Este con 24 puntos, a 3 unidades del penúltimo que es Atlanta United. Si bien en la MLS no hay descenso, no deja de ser una situación preocupante.

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Restando 7 jornadas para el final de la fase regular, es complejo que el equipo canadiense pueda llegar a los playoffs, pero Alexis Sánchez no baja los brazos. Si hay algo que tiene el tocopillano, es que siempre quiere ganar y es la diferencia que hacen los jugadores de su categoría.

En el último partido de Montréal, estos derrotaron a Cincinnati por 3-1. Sánchez fue titular y demostró su rol de referente. El ex Colo Colo realizó una charla en inglés a sus compañeros, video que fue difundido por el propio equipo del jugador chileno.

“Boys, it’s 90 minutes, no 45, 90 minutes, okay? Calma, calma… win today, pero calma. Everything calm“, indicó Sánchez. El campeón con Barcelona e Inter de Milán jugó cinco años en Inglaterra, donde aprendió el idioma local en sus pasos por Arsenal y Manchester United.

Montréal intentará seguir con los triunfos, mientras Alexis Sánchez sigue con la búsqueda de su primer gol. El tocopillano suma 10 presentaciones con el equipo canadiense, sin anotaciones ni asistencias, pero espera que pronto empiecen a caer los festejos.