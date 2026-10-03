Los Loínos superaron en la última jugada del partido al Pije, con revisión del VAR incluida.

En un duelo de dientes apretados hasta el final, Cobreloa logró vencer a Deportes Temuco y se alza como el sólido líder de la Primera B. Celebran en Calama.

Los Loínos entraron a la cancha sabiendo que uno de sus escoltas, Santiago Wanderers, había caído ante Deportes Recoleta. Por esta razón, debían aprovechar y ganar en la Región de La Araucanía. Parecía que no lo lograban, pero en los descuentos festejaron.

Triunfazo de Cobreloa

Lo más curioso que pasó en el primer tiempo entre Temuco y Cobreloa en el Germán Becker, fue la lesión del árbitro principal. Mario Salvo, que sintió molestias físicas, debió ser reemplazado a los 24 minutos por Claudio Díaz, quien las oficiaba como cuarto juez.

En la segunda parte, los Loínos sabían que necesitaban ganar para mantenerse en lo más alto y no dejarle la mesa servida a San Luis de Quillota. Por esto se volcaron hacia el arco de Yerko Urra, transformando al meta en figura.

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Sin embargo, en los descuentos llegó desahogo para Cobreloa. Gustavo Gotti puso el 1-0 en el 93′. Sin embargo, Leslie Vásquez levantó el banderín por posición de adelanto. Luego de la revisión del VAR, le avisaron a Díaz que estaba todo en regla y el tanto subió al marcador igual.

Tras ello no hubo mucho tiempo para más. Los Loínos se quedaron con la victoria y con esto ampliaron su ventaja en la cima. Los dirigidos por Mario Salas llegaron a los 48 puntos, mientras Santiago Wanderers y San Luis de Quillota tienen 44 unidades. Los Canarios tienen un duelo menos y este domingo enfrentarán a Unión Española.

Deportes Temuco por su parte se estanca en la 11° posición con 32 puntos, alejándose de la opción de llegar a la zona de Liguilla de Promoción. El Pije no ha podido encontrar regularidad en toda esta temporada 2026.

Tabla de la Primera B: