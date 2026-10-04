El equipo de Humberto Suazo ratificó su buen momento y superó como local a los hispanos para quedar a un punto del líder a cuatro fechas para el final.

En silencio y lejos de la presión que tienen otros equipos para conseguir el ascenso, San Luis de Quillota se mete formalmente en la pelea por el título de Primera B al convertirse en el único escolta del líder de Cobreloa cuando restan cuatro fechas para el final.

Ante más de seis mil personas en el Estadio Lucio Fariña, los canarios recibían a la Unión Española en busca de reafirmar su buena racha de cuatro victorias consecutivas, y el equipo que dirige Humberto Suazo estuvo a la altura de las circunstancias.

Sebastián Parada abrió la cuenta en el minuto 40 tras una buena asistencia de Guillermo Avello. Mientras que en el complemento, tras un centro del autor del primer gol, el uruguayo José Manuel Ajá mandó la pelota a su propio arco para poner el 2-0 definitivo a favor de San Luis de Quillota frente a los de Santa Laura.

ver también Humberto Suazo se las canta clarita a todo San Luis tras acariciar el título: “Uno es competitivo y les exige”

¿Cómo queda la Tabla de Posiciones en Primera B?

Con esta victoria, la Chupeteneta se sube a la segunda posición de la Liga de Ascenso con 47 puntos, supera por tres a Wanderers, suma su quinta victoria consecutiva y está a uno del puntero Cobreloa. Por su parte, la Furia Roja se queda en el noveno puesto con 36 y hoy está afuera de la Liguilla.

Así se jugó la jornada 16 en Liga de Ascenso

Magallanes 1-0 Curicó Unido

1-0, 66′ Cristóbal Jorquera (MAG)

Deportes Recoleta 2-1 Santiago Wanderers

1-0, 15′ Carlos González (REC); 2-0, 45′ Germán Estigarribia (REC); 2-1, 54′ Cristóbal Ponce (SW)

Deportes Copiapó 3-0 Puerto Montt

1-0, 40′ Manuel López (COP); 2-0, 49′ Jorge Ortiz (COP); 3-0, 86′ Lautaro Palacios (COP)

Deportes Temuco 0-1 Cobreloa

0-1, 90+4′ Gustavo Gotti (CLOA)

Santa Cruz 1-2 San Marcos de Arica

1-0, 12′ Diego Arias (DSC); 1-1, 14′ Gonzalo Reyes (SMA); 1-2, 35′ Agustín Maidana (SMA)

Antofagasta 2-0 Rangers

1-0, 68′ José Bandez (CDA); 2-0, 80′ Josepablo Monreal (CDA)

Unión San Felipe 0-2 Iquique

0-1, 46′ César González (IQQ); 0-2, 79′ Mario López (IQQ)

¿Cómo se juega la próxima fecha?

SÁBADO 10 DE OCTUBRE

Recoleta vs. Magallanes / 12:30 horas / Estadio Municipal de Recoleta

Santiago Wanderers vs. Curicó Unido / 15:00 horas / Estadio Elías Figueroa de Valparaíso

Temuco vs. Santa Cruz / 17:30 horas / Estadio Bicentenario Germán Becker

DOMINGO 11 DE OCTUBRE

Antofagasta vs. San Marcos de Arica / 12:30 horas / Estadio Regional Calvo y Bascuñán

Copiapó vs. Cobreloa / 15:00 horas / Estadio Luis Valenzuela Hermosilla

LUNES 12 DE OCTUBRE