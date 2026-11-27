El cuadro textil con Francisco Arrué ya bajó a Wanderers y se prende en la lucha por llegar a la Liga de Primera

La Liguilla de la Primera B se prendió con todo. El segundo ascenso ya tiene una primera gran sorpresa ya que Deportes Recoleta tumbó a Santiago Wanderers que se perfilaba como candidato a ganar el pasaje a la Liga de Primera.

El cuadro textilero controló la llave y luego del 3-1 de la ida, volvió a repetir la dosis ahora en el Estadio Elias Figueroa con un contundente 4-2. Lo que cerró el global por 7-3, aunque el partido de revancha no pudo finalizar por el ingreso de los hinchas caturros.

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Pero en Recoleta nada les borra la sonrisa tras la impecable presentación ante el decano. Por lo mismo, ahora se abre el apetito ante un histórico ascenso.

Así lo contó el capitán y referente Germán Estigarribia a Redgol. “Estamos muy felices por el grupo. Hemos hecho un gran esfuerzo, y vamos paso a paso”, aseguró el ariete. “Ahora esperamos al rival, estamos dispuestos a lo que venga. Vamos a pelear hasta el final”, recalcó con el cuchillo entre los dientes.

-Tras el triunfazo ante Wanderers, ahora hay que mirar Antofagasta vs Copiapó

-Sabemos rivales muy complicados, que conocemos bien. Pero en está parte del año puede pasar cualquier cosa.

Germán Estigarribia recalcó que Recoleta va con todo por el ascenso

-Pero Recoleta ahora se transforma en uno de los más fuertes

-Venimos de dejar afuera a un gran rival como Santiago Wanderers. Depende de nosotros. Cualquier equipo debemos enfrentarlo de la mejor forma. Da lo mismo el nombre. Tenemos que llegar preparados. Queremos seguir avanzando.

-Entonces la esperanza de hace historia sigue intacta

-Que sea lo que Dios quiera, y yo sé que va a estar de nuestro lado. Vamos con la fe intacta que hemos puesto todo este año y confiamos en que podemos lograr el objetivo.

¿Cuándo se juegan las semifinales de Primera B?

La Liguilla por el segundo ascenso sigue su camino y este fin de semana se disputan las revanchas de cuartos de final. Lo que mantiene atento a Deportes Recoleta que es el primer clasificado y espera rival entre Deportes Antofagasta y Deportes Copiapó.

El partido de ida en el Luis Valenzuela Hermosilla terminó 1-1. Por lo que está noche se define al rival del Reco, en el encuentro de revancha en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán desde las 20:00 horas.