Universidad de Chile junto a su mainsponsor JugaBet, afronta un duelo clave por Liga de Primera 2026, este domingo visitando a Deportes Concepción, por la fecha 29 del campeonato.
Los azules necesitan un triunfo para asegurar el segundo lugar de la tabla y quedarse con el Chile 2, que entrega un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.
Si empatan, deberán esperar que Católica iguale o pierda frente a Huachipato. Por su parte, los Lilas buscan una victoria para tener opciones de clasificar a Copa Sudamericana.
En JugaBet el triunfo de U. de Chile está pagando 1.92. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 19.200. El empate tiene un factor de 3.82 y la victoria de los Lilas 4.25.
La U busca sellar su clasificación a la Libertadores 2027 ante Deportes Concepción.
U. de Chile vs. D. Concepción: Horario y dónde ver
Universidad de Chile vs. Deportes Concepción juegan este domingo 29 de noviembre, desde las 18:00 hrs. en el Ester Roa, por la fecha 29 de la Liga de Primera.
El partido entre Azules y Lilas, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online por streaming, a través de HBO MAX, para usuarios previamente suscritos o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
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- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- ZAPPING: 36 (HD)
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Probable formación de U. de Chile ante Deportes Concepción
La probable formación azul sería con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez y Nicolás Fernández en defensa; Lucas Barrera, Charles Aránguiz y Agustín Arce en el mediocampo; Maximiliano Guerrero, Octavio Rivero e Ignacio Vásquez en delantera.
Tabla de posiciones Liga de Primera 2026
En resumen…
- Universidad de Chile enfrenta a D. Concepción este domingo 29 de noviembre a las 18:00.
- El partido se jugará en el Ester Roa Rebolledo por la fecha 29 de la Liga de Primera.
- Será transmitido por las señales de TNT Sports Premium y HBO Max.