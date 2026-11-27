La U visita a Deportes Concepción con la opción de asegurar el segundo lugar y el Chile 2 para la Libertadores 2027.

Universidad de Chile junto a su mainsponsor JugaBet, afronta un duelo clave por Liga de Primera 2026, este domingo visitando a Deportes Concepción, por la fecha 29 del campeonato.

Los azules necesitan un triunfo para asegurar el segundo lugar de la tabla y quedarse con el Chile 2, que entrega un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Si empatan, deberán esperar que Católica iguale o pierda frente a Huachipato. Por su parte, los Lilas buscan una victoria para tener opciones de clasificar a Copa Sudamericana.

En JugaBet el triunfo de U. de Chile está pagando 1.92. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 19.200. El empate tiene un factor de 3.82 y la victoria de los Lilas 4.25.

La U busca sellar su clasificación a la Libertadores 2027 ante Deportes Concepción.

U. de Chile vs. D. Concepción: Horario y dónde ver

Universidad de Chile vs. Deportes Concepción juegan este domingo 29 de noviembre, desde las 18:00 hrs . en el Ester Roa, por la fecha 29 de la Liga de Primera.

El partido entre Azules y Lilas, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online por streaming, a través de HBO MAX , para usuarios previamente suscritos o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 36 (HD)

ver también Fecha 29 de la Liga de Primera: Colo Colo recibe a La Serena y la U y la UC se la juegan por el Chile 2

Probable formación de U. de Chile ante Deportes Concepción

La probable formación azul sería con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez y Nicolás Fernández en defensa; Lucas Barrera, Charles Aránguiz y Agustín Arce en el mediocampo; Maximiliano Guerrero, Octavio Rivero e Ignacio Vásquez en delantera.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

En resumen…