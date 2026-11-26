Los cruzados pasarán la podadora en el actual plantel y miran en los lilas uno de sus objetivos rumbo al 2027. Uruguayo es pilar en el repunte del León de Collao.

A dos fechas del final de la Liga de Primera, U Católica sigue soñando con el Chile 2, aunque está a cinco puntos del objetivo. Pese a eso, aún pueden agarrar el otro cupo a Copa Libertadores 2027, por lo que miran de reojo el armado del plantel.

Es ahí donde apuntan a Deportes Concepción. Los lilas cierran el año también peleando por copas internacionales, con destacados nombres que ya mueven el mercado de fichajes. Es ahí donde una de sus figuras diría adiós.

“Norman Rodríguez puede partir de Deportes Concepción. El uruguayo dejaría el León de Collao para 2027. U Católica lo tiene en su carpeta de seguimiento hace varios meses”, informó el medio Sabes Deportes.

El gran año de Norman y el interés de U Católica

Arribado este año a préstamo desde el Carabobo, Norman Rodríguez es uno de los favoritos de la hinchada de Deportes Concepción. El defensa despertó el interés de U Católica, donde lo miran hace rato para reforzarse en 2027.

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“Los cruzados podrían pagar la cláusula del futbolista, ya que Concepción podría perder la opción preferente con el Carabobo”, reportó el citado medio. Es que el uruguayo ha sido pilar del equipo este año y hay que poner la billetera sobre la mesa para seguir contando con él.

Norman Rodríguez registra 24 partidos en Liga de Primera, con tres goles y una asistencia. Uno de esos tantos fue justamente ante la U Católica, mientras que también le anotó a Colo Colo, en el primer gol que recibió Vozinha en Chile.

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Ahora en el Conce deben moverse rápido si quieren extender la estadía del jugador, cuyo pase pertenece al Carabobo. De reojo miran en la UC, equipo que pasará la podadora con su actual plantel y ya mira nuevos jugadores.