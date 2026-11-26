El número dos del mundo, fue operado de la rodilla derecha y se perderá el primer Grand Slam de 2027.

El Abierto de Australia 2027 tendrá una importante baja: Jannik Sinner, actual número dos del ranking ATP y bicampeón del torneo, no podrá participar tras someterse a una operación en su rodilla derecha.

La organización del torneo confirmó este jueves la baja de Sinner. Andrew Abdo, director ejecutivo de Tennis Australia, informó que el italiano no estará disponible para competir en enero.

“Jannik le encanta competir aquí en Melbourne y está deseando volver para el Abierto de Australia de 2028”, indicó Abdo.

El italiano se sometió a una operación menor y comenzó su recuperación.

La lesión que dejó fuera a Jannik Sinner

El propio Sinner confirmó que el martes se sometió a una cirugía menor por un dolor persistente en la rodilla derecha. Según explicó, durante meses intentaron tratamientos para evitar la operación, sin obtener resultados.

“Echo mucho de menos estar en la cancha y ahora comenzaré mi proceso de recuperación junto con mi equipo”, expresó el italiano.

Sinner no compite desde que defendió su título de Wimbledon en julio. Su ausencia en Melbourne marcará un nuevo capítulo en una temporada en la que había conseguido importantes resultados.

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Incluidos los cinco primeros Masters 1000 del año y el Golden Masters, registro que también alcanzó Novak Djokovic.

Por ahora, el tenista de 25 años no tiene una fecha confirmada para regresar a las canchas.

¿Qué lesión tiene Jannik Sinner?

El italiano sufriría una tendinopatía en la zona externa de la rodilla derecha, conocida como síndrome de la cintilla iliotibial.

Las molestias comenzaron a finales de julio, cuando retomó los entrenamientos en Montecarlo tras conquistar Wimbledon, donde venció al alemán Alexander Zverev en la final.

Pese a intentar continuar con su actividad, Sinner finalmente optó por someterse a una intervención quirúrgica para tratar la lesión.

En resumen…