Revisa dónde ver los partidos, el calendario y las principales figuras de la Copa Davis.

La Copa Davis 2026 entra en su etapa decisiva. Desde este martes 24 hasta el domingo 29 de noviembre, los ocho mejores equipos del torneo disputarán el Final 8 en Bolonia, Italia.

Los cuartos de final tendrán los siguientes enfrentamientos: Chequia vs. Canadá, Italia vs. Corea del Sur, Gran Bretaña vs. Alemania y Austria vs. España.

Carlos Alcaraz viene de ser campeón en el ATP Finals.

¿Cuándo se juegan los cuartos de final?

Martes 24: Chequia vs. Canadá, a las 12:00 horas.

Chequia vs. Canadá, a las 12:00 horas. Miércoles 25: Italia vs. Corea del Sur, a las 12:00 horas.

Italia vs. Corea del Sur, a las 12:00 horas. Jueves 26: Gran Bretaña vs. Alemania, a las 06:00 horas.

Gran Bretaña vs. Alemania, a las 06:00 horas. Jueves 26: Austria vs. España, a las 13:00 horas.

Las semifinales se disputarán el 27 y 28 de noviembre, mientras que la gran final está programada para el domingo 29.

¿Dónde ver la Copa Davis 2026?

Todos los partidos del Final 8 serán transmitidos por DSPORTS 2, disponible en DIRECTV, canales 612 y 1612 HD.

También se podrá seguir la señal a través de DGO, Amazon Prime Video, DAZN y Paramount+.

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Italia busca su cuarto título consecutivo

El equipo italiano, campeón de las últimas tres ediciones, será uno de los principales candidatos. Su plantel incluye a Flavio Cobolli, Luciano Darderi y Lorenzo Musetti.

España también aparece entre los favoritos, con Carlos Alcaraz como principal figura y David Ferrer como capitán.

¿Qué pasó con Chile en la Copa Davis?

La Selección Chilena no estará en esta instancia luego de caer por 4-0 ante España en septiembre, en la serie disputada en el Estadio Nacional.

El equipo dirigido por Nicolás Massú, sin embargo, mantuvo su lugar en el Grupo Mundial y disputará la primera ronda de los Qualifiers 2027 entre el 5 y el 7 de febrero.