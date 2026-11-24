Los dirigidos por el técnico chileno siguen dando que hablar de manera internacional, ahora con un triunfo que los asegura, al menos, en playoffs.

El Real Betis consiguió un importantísimo triunfo en la Champions League, luego de vencer como visitantes por 2-0 al Slovan Bratislava en el Tehelné pole, en Eslovaquia.

Un resultado que permite mantener en la parte alta de la tabla de posiciones al equipo de Manuel Pellegrini, en la fase de liga del torneo, en medio de una polémica con sus jugadores.

Es su cuarta victoria en cinco partidos, donde aseguró, al menos, la clasificación a los playoffs del certamen más importante en Europa, lo que agiganta la leyenda del chileno.

El reencuentro de Yaya Touré con Pellegrini en medio del partido. Foto: Real Betis.

Betis pelea arriba en Champions League

Con un doblete el Cucho Hernández el Real Betis pegó otro golpe en la Champions League, que le permite ir avanzando en el sueño de meterse en rondas de definición.

En el minuto 42 se alzó por los aires para lograr un cabezazo en el 1-0 para el cuadro español, mientras que el segundo tanto fue en 57′, repitiendo la fórmula, con un centro de Isco.

Un marcador que deja en la parte alta de la pelea en Champions League al equipo de Manuel Pellegrini y tapa los rumores de quiebre con algunos jugadores, como el argentino Lo Celso.

El chileno asegura con sus jugadores, al menos, la ronda de playoffs, quedando a tres puntos del Real Madrid, todavía con tres partidos por disputar que serán durísimos: Como, Arsenal y Bayern Munich.

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Tabla de posiciones: