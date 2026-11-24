El organismo con sede en Luque confirmó que el gigante norteamericano se queda otra vez con la organización del torneo.

La Copa América es un torneo histórico de la Conmebol, pero lamentablemente se fue de Sudamérica y al parecer no volverá más, porque otra vez se jugará en Estados Unidos.

Tal como ocurrió en 2024, el certamen se desarrollará en el gigante norteamericano, tras la oficialización de la Confederación Sudamericana de Fútbol en sus redes sociales.

El evento, que no se juega en Sudamérica desde 2021 cuando se disputó en Brasil tras la pandemia, se seguirá desarrollando lejos de los dominios de la Conmebol, puesto que Estados Unidos pertenece a la Concacaf.

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¿Qué formato tendrá la Copa América de 2028?

La Conmebol ratificó mediante sus redes sociales que la Copa América se mantiene en Estados Unidos, situación que indignó a los fanáticos sudamericanos.

“¡Destino confirmado para la CONMEBOL Copa América 2028! Estados Unidos será el escenario de un nuevo capítulo en la historia del torneo de selecciones más antiguo del planeta”, publicó el organismo.

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El formato de la Copa América 2018 no está definido, pero se espera que sea similar a la de 2024, es decir, los 10 equipos de la Conmebol con 6 de la Concacaf invitados.

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