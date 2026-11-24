El equipo de Pellegrini va por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions 2026/27.

El Real Betis de Manuel Pellegrini afronta un nuevo desafío en la Champions League. El equipo español visitará al Bratislava, dirigido por Yaya Touré, por la quinta fecha de la fase de liga.

Duelo que marcará el reencuentro entre Pellegrini y el exfutbolista marfileño, quien estuvo bajo sus órdenes durante su etapa en el Manchester City.

Los partidos de Champions también se pueden apostar en JugaBet. En Slovan Bratislava vs. Betis las cuotas son 9.99 triunfo local, 6.41 el empate y 1.30 el triunfo visitante. Si apuestas $10.000 al Bratislava ganas $99.900 pesos.

El Ingeniero buscará un triunfo como visitante para mantenerse en la parte alta de la tabla.

Slovan Bratislava vs. Real Betis: horario y dónde ver EN VIVO

Slovan Bratislava y Real Betis se enfrentan este martes 24 de noviembre, desde las 17:00 horas de Chile , en el Estadio Tehelné Pole, por la fase de liga de Champions League 2026/27.

Podrás ver EN VIVO el partido de Champions, a través de la señal de ESPN 4 y mediante streaming en Disney+ Premium, para usuarios suscritos.

Estos son los canales según tu cableoperador:

ESPN 4

VTR: 840 (HD)

DTV: 1624 (HD)

ENTEL: 213 (HD)

CLARO: 477 (HD)

GTD/TELSUR: 856 (HD)

MOVISTAR: 885 (HD)

TU VES: 514 (HD)

ZAPPING: 44 (HD)

ver también Yaya Touré llena de elogios a Manuel Pellegrini antes de enfrentarlo en la Champions League

¿Cómo llegan Slovan Bratislava y Real Betis?

El Slovan Bratislava registra tres derrotas y una victoria como local ante equipos españoles. Su único triunfo fue ante el Rayo Vallecano (2-1).

Además, viene de sufrir goleadas ante PSG (1-6), Stuttgart (0-3), Roma (0-4) y LASK (0-4). El Betis buscará aprovechar ese presente, para sumar tres puntos.

En resumen…