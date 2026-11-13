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Colo Colo vs. Racing: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el amistoso en Concepción

Colo Colo aprovechará la Fecha FIFA de noviembre para disputar un amistoso ante Racing en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Por Franccesca Arnechino

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Colo Colo disputará un amistoso ante Racing en el marco de la Fecha FIFA de noviembre.
© Photosport.Colo Colo disputará un amistoso ante Racing en el marco de la Fecha FIFA de noviembre.

Colo Colo tendrá un desafío internacional durante el receso del fútbol chileno enfrentará a Racing de Avellaneda en un amistoso que ya tiene fecha, horario y transmisión confirmados.

El partido se jugará durante la última Fecha FIFA del año, que tendrá una pausa en el fútbol chileno entre el 9 y el 17 de noviembre. Por lo que Fernando Ortiz aprovechará para darle rodaje frente al conjunto argentino.

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Horario y dónde ver EN VIVO Colo Colo vs. Racing

Colo Colo vs. Racing se enfrentarán el viernes 13 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, en el marco de la última Fecha FIFA del año.

El partido entre Albos y la Academia, lo podrás ver por ESPN, que consiguió los derechos de transmisión del amistoso y estará disponible exclusivamente a través de Disney+ Premium.

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Probable formación Colo Colo vs. Racing

La oncena titular de los albos sería con Fernando de Paul en el arco; Jeyson Rojas, Javier Méndez, Joaquín Sosa y Erick Wiemberg en defensa; Tomás Alarcón, Sebastián Vega y Lautaro Pastrán en el mediocampo; Francisco Marchant, Maximiliano Romero y Gedeón Díaz en delantera.

En resumen…

  • Colo Colo enfrentará a Racing en un partido amistoso internacional en Concepción.
  • El encuentro se jugará el viernes 13 de noviembre a las 19:00 horas.
  • El partido amistoso de Colo Colo será transmitido por Disney+ Premium
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