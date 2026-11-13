Colo Colo aprovechará la Fecha FIFA de noviembre para disputar un amistoso ante Racing en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Colo Colo tendrá un desafío internacional durante el receso del fútbol chileno enfrentará a Racing de Avellaneda en un amistoso que ya tiene fecha, horario y transmisión confirmados.

El partido se jugará durante la última Fecha FIFA del año, que tendrá una pausa en el fútbol chileno entre el 9 y el 17 de noviembre. Por lo que Fernando Ortiz aprovechará para darle rodaje frente al conjunto argentino.

Colo Colo y Racing ya se enfrentaron en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

Horario y dónde ver EN VIVO Colo Colo vs. Racing

Colo Colo vs. Racing se enfrentarán el viernes 13 de noviembre, a las 19:00 horas , en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, en el marco de la última Fecha FIFA del año.

El partido entre Albos y la Academia, lo podrás ver por ESPN, que consiguió los derechos de transmisión del amistoso y estará disponible exclusivamente a través de Disney+ Premium .

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Probable formación Colo Colo vs. Racing

La oncena titular de los albos sería con Fernando de Paul en el arco; Jeyson Rojas, Javier Méndez, Joaquín Sosa y Erick Wiemberg en defensa; Tomás Alarcón, Sebastián Vega y Lautaro Pastrán en el mediocampo; Francisco Marchant, Maximiliano Romero y Gedeón Díaz en delantera.

En resumen…