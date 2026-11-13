Colo Colo tendrá un desafío internacional durante el receso del fútbol chileno enfrentará a Racing de Avellaneda en un amistoso que ya tiene fecha, horario y transmisión confirmados.
El partido se jugará durante la última Fecha FIFA del año, que tendrá una pausa en el fútbol chileno entre el 9 y el 17 de noviembre. Por lo que Fernando Ortiz aprovechará para darle rodaje frente al conjunto argentino.
Colo Colo y Racing ya se enfrentaron en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.
Horario y dónde ver EN VIVO Colo Colo vs. Racing
Colo Colo vs. Racing se enfrentarán el viernes 13 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, en el marco de la última Fecha FIFA del año.
El partido entre Albos y la Academia, lo podrás ver por ESPN, que consiguió los derechos de transmisión del amistoso y estará disponible exclusivamente a través de Disney+ Premium.
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Probable formación Colo Colo vs. Racing
La oncena titular de los albos sería con Fernando de Paul en el arco; Jeyson Rojas, Javier Méndez, Joaquín Sosa y Erick Wiemberg en defensa; Tomás Alarcón, Sebastián Vega y Lautaro Pastrán en el mediocampo; Francisco Marchant, Maximiliano Romero y Gedeón Díaz en delantera.
En resumen…
- Colo Colo enfrentará a Racing en un partido amistoso internacional en Concepción.
- El encuentro se jugará el viernes 13 de noviembre a las 19:00 horas.
- El partido amistoso de Colo Colo será transmitido por Disney+ Premium