Wiemberg celebró su segundo título con Colo Colo y abordó el futuro del plantel, Ortiz y los referentes del equipo.

Colo Colo volvió a celebrar en el fútbol chileno y uno de los jugadores que disfruta especialmente esta nueva conquista es Erick Wiemberg. El lateral de 32 años consiguió su segundo título de Primera División con el Cacique y realizó un emotivo balance de su recorrido.

En conversación con Los Tenores de la Tarde de ADN Radio, el defensor destacó el trabajo realizado durante la temporada y valoró la competencia interna que permitió al equipo consagrarse campeón con tres fechas de anticipación.

Wiemberg calificó el campeonato como “una recompensa al sufrimiento”.

Wiemberg proyecta el futuro de Colo Colo

“Fue algo que trabajamos todo el año. Es el reflejo del entrenamiento del año, de lo enfocados que estuvimos”, comentó.

Sin embargo, el momento más emotivo de la entrevista llegó cuando recordó los obstáculos personales que ha enfrentado durante su carrera, especialmente el fallecimiento de Dominga, su primera hija, en 2023.

“Creo que el esfuerzo premia y es lo que te digo: cuando uno trabaja, trabaja y trabaja, al final igual te recompensa”, expresó el futbolista.

Luego entregó una de las frases más profundas de su conversación: “Creo que es una recompensa al sufrimiento”.

Wiemberg también destacó la importancia de su familia en esta celebración, especialmente sus dos hijos.

“Son momentos que obviamente no se van a olvidar; uno aprende a vivir con ello, pero también la vida me premió con dos niños que tengo hoy en día, que son la luz de mis ojos”, señaló.

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Los desafíos de Colo Colo 2027

Más allá de la celebración, el defensor también se refirió a los desafíos que tendrá el Cacique en 2027, especialmente con su regreso a la Copa Libertadores.

El lateral considera que Colo Colo tiene las herramientas para competir internacionalmente y recordó la campaña de 2024, cuando el equipo llegó hasta los cuartos de final.

“¿Se puede pelear una Libertadores? Sí, obviamente. Colo Colo tiene las herramientas para poder hacerlo. Creo que lo demostramos en 2024, que estuvimos cerca”, afirmó.

En esa línea, destacó la importancia de mantener a los futbolistas experimentados del plantel, considerando que hay jugadores que deben resolver su continuidad, entre ellos Arturo Vidal.

“La experiencia siempre se va a agradecer, sobre todo en competencias internacionales, donde creo yo que se marca la diferencia con los jugadores de jerarquía”, sostuvo.

También valoró la importancia de que Fernando Ortiz continúe al mando del equipo, destacando que cada integrante del plantel fue fundamental para conseguir el campeonato.

Finalmente, Wiemberg recordó el contraste entre sus primeros años como futbolista y su presente junto a figuras como Arturo Vidal y Vozinha.

“En 2016 yo estaba levantando la Copa de Segunda División y él estaba levantando una Copa América. Totalmente opuestas las cosas y hoy en día estar jugando con él, ser compañero, es algo impresionante”, cerró.

En resumen…