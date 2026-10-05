El “Tano” asegura una pieza fundamental en la defensa y que ha sido clave para suplir la ausencia de Joaquín Sosa.

Colo Colo se mentaliza para la llave de cuartos de final de Copa Chile ante Deportes Puerto Montt. El Cacique ganó por 1-0 en la ida y ahora en la revancha en el Estadio Monumental quiere abrochar la clasificación y meterse entre los cuatro mejores equipos del torneo.

Pero mientras los albos siguen con su preparación en la Ruca, se empieza a abordar la larga lista de renovaciones. Tema no menor ya que hay varios referentes que deben negociar su situación contractual para el 2027.

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El tema es que se reveló que uno de los jugadores más cuestionados por los hinchas, ya aseguró su cupo para la siguiente temporada. Lo que tomó por sorpresa a varios que ya lo daban como fuera del equipo.

Esto tiene relación con Erick Wiemberg que ha sido titular en este tramo de la campaña por la gran cantidad de bajas que ha presentado el Cacique y que ha sido un salvavidas para el “Tano” aplicándoselos como central o lateral por la banda izquierda.

Wiemberg aprovechó su oportunidad en el equipo estelar y logró renovar con Colo Colo

Erick Wiemberg asegura su cupo en el Colo Colo 2027

El defensa de 29 años venía siendo alterativa ante la irrupción de Joaquín Sosa. Pero la lesión del charrúa en su talón izquierdo, le abrió la puerta al equipo titular a Erick Wiemberg.

Lo que se reflejó en que ha completado todos los minutos en los últimos cinco partidos entre Liga de Primera y Copa Chile. Por lo que alcanzó la cifra de 27 partidos disputados.

Detalle no menor, ya que al jugador se le vencía el contrato a finales de diciembre. “Existía una cláusula con los minutos y partidos jugados, se desconocía, pero ahora en el campeonato lleva 14 partidos, en Copa Chile 8, y 5 en la Copa de la Liga”, enfatizó Cristian Alvarado.

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“Para Fernando Ortiz es el reemplazante natural de Joaquín Sosa. Por lo que con la cantidad de minutos disputados, ya renovó por todo el año 2027”, agregó el comunicador en Los Tenores Mañaneros. Incluso se espera que este martes sea titular nuevamente en la revancha ante Puerto Montt.

¿Qué jugadores de Colo Colo terminan contrato en 2027?

Con la renovación de Erick Wiemberg, se borra un importante nombre entre la lista de jugadores que deben negociar su renovación en Colo Colo ya que terminan contrato en diciembre.

Entre los jugadores que deben revisar su situación aparecen nombres como Álvaro Madrid, Maxi Romero, Lautaro Pastrán, Vozinha, Fernando De Paul, Tomás Alarcón, Marcos Bolados, Claudio Aquino, Matías Fernández Cordero, Javier Méndez y Arturo Vidal.