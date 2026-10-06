Pilar del mediocampo celeste dejó emotivo mensaje tras sumarse al hospital del equipo de Lucas Bovaglio. Próxima semana juegan la definición ante Coquimbo.

O’Higgins de Rancagua no pudo celebrar con todas las de la ley su último triunfo en Copa Chile, donde venció por 2-0 a Deportes Concepción. Es que pese a avanzar a semifinales, una lesión sacudió a un titular indiscutido del equipo.

Se jugaban los descuentos y fiel a su chapa de guerrero en la cancha, Juan Leiva siguió a su rival y cayó solo al sentir un pinchazo en el isquiotibial izquierdo. La furia de Lucas Bovaglio fue evidente, ya que él mismo confesó después que pensó en sacarlo antes de la cancha para darle descanso.

Con el partido y la llave ganada, Leiva demostró compromiso con el equipo en una jugada que muchos tildaron de instrascendente, con todo definido. Desde la Ciudad Histórica alertaron que el volante estará unas semanas de baja y peligra para Copa de la Liga.

Así se viene la mano con el todoterreno de O’Higgins

Juan Leiva sufrió un desgarro tras la lesión de isquiotibial izquierdo, según anunció Diego Reyes, del medio Celeste Aunque Cueste. El zurdo es duda para la final de Copa de la Liga, a jugarse la próxima semana contra Coquimbo.

Leiva en el partido ante el Conce /Photosport

“A veces las cosas se ponen un poco difíciles (y en el peor momento) pero muy convencido que la mente y Dios puede con todo. Vamos a intentar todo lo que sea humanamente posible para volver lo más pronto posible”, dijo Leiva en su Instagram.

Por su parte, el DT Lucas Bovaglio lamentó la lesión de su pilar en el mediocampo tras el triunfo ante el Conce. El argentino dijo que las bajas de sus figuras golpearon con miras al viernes 16, en la final de Copa de la Liga.

ver también Marcó su primer gol en O’Higgins para ir a la semifinal de Copa Chile: “Festejé con bronca, no se me venía dando”

“Así como esta llave nos dio la enorme felicidad de llegar a semifinales, nos dejó dos bajas muy importantes a futuro. La de Felipe Ogaz y la de Juan Leiva”, lamentó el DT.