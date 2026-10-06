El Comité Olímpico nacional explicó a la hora de dar razones que "la prioridad es organizar los Juegos de la Juventud en 2030".

Luego de la exitosa organización de los Juegos Panamericanos del 2023, el entonces Presidente de la República Gabriel Boric anunció la opción de que Chile postule formalmente para ser sede de los Juegos Olímpicos del 2036.

Pasaron más de dos años desde el anuncio, y el sueño terminó por apagarse. El Comité Olímpico Internacional confirmó que nuestro país no está entre aquellos que seguirán adelante en el proceso, donde sí competirán Alemania, Hungría, India, Qatar, República de Corea, Sudáfrica y Turquía.

A raíz de esta decisión, desde el Comité Olímpico de Chile (COCH) realizaron una declaración pública oficializando que se baja la candidatura para los Juegos del 2036, y anuncian que el objetivo es concentrar sus fuerzas para postular a recibir los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2030.

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Chile se baja de organizar los Juegos Olímpicos del 2036

“Nuestro país sigue participando del proceso de postulación para albergar unos Juegos Olímpicos en el futuro. La situación puntual que ocurre con la elección de la sede del año 2036 es que se ha traslapado con el proceso de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030, donde Santiago es una de las tres ciudades finalistas”, indica el organismo.

En ese aspecto, el Comité Olímpico de Chile agrega que “esta dualidad nos ha llevado a priorizar los Juegos de la Juventud en el corto plazo, considerando su mayor cercanía en el calendario y el posible aprendizaje que ese evento puede significar para la postulación de los Juegos Olímpicos de verano”.

“Esto es algo que conversamos directamente con el Comité Olímpico Internacional hace algunas semanas, quienes comprendieron y compartieron esa reflexión”, finaliza el escrito que da cuenta que todas las fuerzas están puestas en la cita polideportiva para poco más de cuatro años.

Imagen: COCH

¿Contra quien se compite por Juegos de la Juventud?

Tal como confirmó el COCH, Chile con su capital Santiago es una de las tres finalistas para albergar la cita que reúne a atletas entre 14 y 18 años, junto con Asunción de Paraguay y Bangkok en Tailandia. Recordemos que la próxima edición es en Dakar (Senegal) a partir del 31 de octubre.

En síntesis