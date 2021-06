El COCH le cae a Cristian Garin por bajarse de los Juegos Olímpicos de Tokio y lamenta profundamente la decisión de Gago

En el Comité Olímpico de Chile y el Team Chile no cayó nada bien la decisión de Cristian Garin de no asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio, que comienzan el próximo 23 de julio. La delegación nacional pierde a una de sus cartas fuertes en la búsqueda de alguna medalla y reaccionaron con molestia.

“El Comité Olímpico de Chile lamenta profundamente la decisión del tenista Cristian Garin de no representar a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Tokio”, informaron en un comunicado oficial.

Agregaron que “unos Juegos Olímpicos son la máxima expresión del deporte de alto rendimiento, un momento único de encuentro, unidad y sana competencia entre atletas de todo el planeta. Por más de cien años los deportistas chilenos han demostrado que, independientemente de los resultados, unos Juegos Olímpicos son el escenario ideal para congregar a todo nuestro país en torno a un objetivo, masificar las más variadas disciplinas y, sobre todo, enseñar a las nuevas generaciones sobre el esfuerzo y la perseverancia”.

“Agradecemos a las y los deportistas del Team Chile quienes, a pesar de las circunstancias especiales que vivirán en Tokio debido a las medidas de control y prevención del Covid-19, estarán representando a nuestro país en estos Juegos Olímpicos”, complementan.

Garin anunció que no representará a Chile en los Juegos Olímpicos y el Coch reacciona con lamento.

Sentenciaron que “tras la decisión del sr. Garin de no representar a Chile, nuestra delegación para los Juegos Olímpicos de Tokio disminuye en un deportista, ya que el cupo fue obtenido por él gracias a su ránking ATP y no puede ser reemplazado por otro tenista nacional”.

Cabe recordar que Garín había asegurado su presencia en Tokio hace algunos por confirmarse entre los 56 mejores jugadores del ránking ATP, en el casillero 19 del orbe.

Este lunes Cristian Garin manifestó que “luego de analizarlo profundamente con mi equipo, he tomado la dura decisión de no asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio. representar a mi país y sobretodo participar de unos Juegos Olímpicos, siempre ha sido un sueño para mí y fue el eje principal de mi planificación en el año 2020”.

“Debido a la inestabilidad de este año(donde tuve que bajarme de Australian Open por lesión y mi posterior contagio de Covid 19) y sumado a que las condiciones establecidas, no me permitirán vivir la experiencia real de lo que significan unos Juegos Olímpicos, es por lo que he tomado esta decisión”, concluyó.