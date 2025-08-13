Es tendencia:
Dos chilenos entre los favoritos en la qualy del US Open: Garin y Barrios quieren meterse en el cuadro principal

Cristian Garin y Tomás Barrios parten como cabezas de serie en la qualy del último Grand Slam del año y buscan asegurar su lugar en el cuadro principal.

Por Javiera López Godoy

Cristian Garin y Tomás Barrios
© PhotosportCristian Garin y Tomás Barrios

Cristian Garin (121°) y Tomás Barrios (131°), tercero y cuarto del ranking chileno, partirán la qualy del US Open con el cartel de favoritos. 

El objetivo de ambos es claro: meterse en el cuadro principal del último Grand Slam del año y seguir sumando experiencia y puntos.

Así han jugado Garin y Barrios

Garin llega tras una caída en la qualy del Masters 1000 de Cincinnati, mientras que Barrios viene de avanzar hasta la ronda de 64 del mismo torneo y ahora compite en el Challenger de Barranquilla. 

Ambos buscarán recuperar ritmo y confianza antes de que arranque la qualy, programada para el lunes 18 de agosto, aunque aún no se conocen sus rivales ni el día exacto de su debut todavía.

Cabezas de serie y camino en la qualy

En la qualy, Garin figura como el 13° cabeza de serie y Barrios como el 21°. Entre los 32 favoritos se encuentran jugadores de distintos países, incluyendo a Arthur Cazaux, Jesper de Jong, Carlos Taberner y Juan Manuel Cerúndolo, lo que promete una fase clasificatoria competitiva:

Esta es la lista completa de cabezas de serie de la qualy del US Open:

  1. Arthur Cazaux
  2. Jesper de Jong
  3. Carlos Taberner
  4. Juan Manuel Cerundolo
  5. James Duckworth
  6. Nikoloz Basilashvili
  7. Liam Draxl
  8. Dalibor Svrcina
  9. Otto Virtanen
  10. Francesco Passaro
  11. Alexander Blockx
  12. Shintaro Mochizuki
  13. Cristian Garin
  14. Lukas Klein
  15. Jaime Faria
  16. Eliot Spizzirri
  17. Matteo Gigante
  18. Juan Pablo Ficovich
  19. Daniel Evans
  20. Dino Prizmic
  21. Tomás Barrios Vera
  22. Yannick Hanfmann
  23. Zachary Svajda
  24. Pierre-Hugues Herbert
  25. Thiago Agustin Tirante
  26. Terence Atmane
  27. Thiago Seyboth Wild
  28. Colton Smith
  29. Andrea Pellegrino
  30. Ignacio Buse
  31. Martin Landaluce
  32. Jan-Lennard Struff
Otros chilenos en el US Open

Mientras Garin y Barrios luchan por un cupo, Nicolás Jarry (100°) y Alejandro Tabilo (103°) ya tienen su lugar asegurado en el cuadro principal. 

Por su parte, Matías Soto (252°) se mantiene como alterno N°13 en la qualy, a la espera de una oportunidad para unirse al torneo.

