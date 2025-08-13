Cristian Garin (121°) y Tomás Barrios (131°), tercero y cuarto del ranking chileno, partirán la qualy del US Open con el cartel de favoritos.

El objetivo de ambos es claro: meterse en el cuadro principal del último Grand Slam del año y seguir sumando experiencia y puntos.

Así han jugado Garin y Barrios

Garin llega tras una caída en la qualy del Masters 1000 de Cincinnati, mientras que Barrios viene de avanzar hasta la ronda de 64 del mismo torneo y ahora compite en el Challenger de Barranquilla.

Ambos buscarán recuperar ritmo y confianza antes de que arranque la qualy, programada para el lunes 18 de agosto, aunque aún no se conocen sus rivales ni el día exacto de su debut todavía.

Cabezas de serie y camino en la qualy

En la qualy, Garin figura como el 13° cabeza de serie y Barrios como el 21°. Entre los 32 favoritos se encuentran jugadores de distintos países, incluyendo a Arthur Cazaux, Jesper de Jong, Carlos Taberner y Juan Manuel Cerúndolo, lo que promete una fase clasificatoria competitiva:

Esta es la lista completa de cabezas de serie de la qualy del US Open:

Arthur Cazaux Jesper de Jong Carlos Taberner Juan Manuel Cerundolo James Duckworth Nikoloz Basilashvili Liam Draxl Dalibor Svrcina Otto Virtanen Francesco Passaro Alexander Blockx Shintaro Mochizuki Cristian Garin Lukas Klein Jaime Faria Eliot Spizzirri Matteo Gigante Juan Pablo Ficovich Daniel Evans Dino Prizmic Tomás Barrios Vera Yannick Hanfmann Zachary Svajda Pierre-Hugues Herbert Thiago Agustin Tirante Terence Atmane Thiago Seyboth Wild Colton Smith Andrea Pellegrino Ignacio Buse Martin Landaluce Jan-Lennard Struff

Otros chilenos en el US Open

Mientras Garin y Barrios luchan por un cupo, Nicolás Jarry (100°) y Alejandro Tabilo (103°) ya tienen su lugar asegurado en el cuadro principal.

Por su parte, Matías Soto (252°) se mantiene como alterno N°13 en la qualy, a la espera de una oportunidad para unirse al torneo.