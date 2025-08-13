Alejandro Tabilo regresa a la acción en el Challenger de Cancún tras varias semanas fuera por lesión y después de su fugaz paso por el Masters de Cincinnati, donde cayó en la primera ronda.

Esta vez, el sexto cabeza de serie parte de cero y con la motivación de recuperar ritmo, aunque antes de que su raqueta impacte la primera pelota, ya tiene algo que celebrar.

Tabilo recibrá un premio por solo estar en la cancha

El debut de Tabilo será hoy 13 de agosto ante el italiano Francesco Passaro. Pase lo que pase en ese duelo, el chileno ya tiene garantizado el premio correspondiente a la primera ronda del torneo.

Y ojo, la bolsa no es menor para un inicio de campeonato. Pase lo que pase en ese duelo, el chileno ya tiene garantizados 2.085 dólares, algo así como casi 2 millones de pesos chilenos, solo por disputar la primera ronda.

Si avanza, sube la cifra

Claro, la recompensa no se queda ahí. Cada ronda superada en el Cancún Country Open engorda el cheque:

Ronda de 32: 2.85 dólares (2 millones de pesos chilenos)

2.85 dólares (2 millones de pesos chilenos) R28: 2.210 dólares (2,1 millones de pesos chilenos)

2.210 dólares (2,1 millones de pesos chilenos) Octavos de final: 3.690 dólares (3,5 millones de pesos chilenos)

3.690 dólares (3,5 millones de pesos chilenos) Cuartos de final: 6.225 dólares (5,9 millones de pesos chilenos)

6.225 dólares (5,9 millones de pesos chilenos) Semifinal: 10.680 dólares (10 millones de pesos chilenos)

10.680 dólares (10 millones de pesos chilenos) Final: 18.120 dólares (17,2 millones de pesos chilenos)

18.120 dólares (17,2 millones de pesos chilenos) Ganador: 30.700 dólares (19 millones de pesos chilenos)

