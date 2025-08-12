El actual ranking de la ATP es bastante moderno. Se creó en 1973 y quien tuvo el orgullo de encabezarlo en aquella ocasión fue el rumano Ilie Nastase, que estuvo 40 semanas en ese casillero antes de ser superado por el australiano John Newcombe.

Nastase se transformó en una leyenda del circuito gracias a sus dos títulos de Grand Slam, en el US Open en 1972 y en Roland Garros en 1973. En Wimbledon fue finalista en el 72 y el 76.

Claro que no solamente hacía noticia por su talento. Era muy polémico por otras cosas: en un partido ante Guillermo Vilas usó doble encordado, lo que fue penalizado desde entonces por la ATP.

También golpeó a un árbitro que estaba en la red para cantar “let” con un saque dirigido intencionalmente para pegarle, luego de discutir por una pelota en que cantó un toque previo en la malla.

Ilie Nastase junto a Simona Halep

Polémica con Serena Williams y el Chino Ríos

Una vez retirado, Nastase continuó teniendo situaciones controversiales. Una de ellas se dio con Marcelo Ríos, cuando le pidió un autógrafo el que no fue concedido por el Chino.

“Ríos es el peor imbécil que conocí en mi vida”, señaló molesto según el libro “El extraño de pelo largo”, de Nelson Flores. “Para ser grande también hay que ser buena persona”, señaló.

“Su juego no me importa. No lo miro. Pero es impresentable que no firme autógrafos para los niños”, señaló el rumano sobre el comportamiento de Ríos.

Años después, Nastase fue acusado de un acto de racista hacia la hija de Serena Williams. Aseguró que el color de la niña sería “chocolate con leche”, lo que fue reproducido por la prensa europea.

Fue multado con 20 mil dólares por este hecho, que se produjo en una conferencia de prensa oficial de la Fed Cup, torneo en el que tuvo otro hecho controversial: insultó a su rival británica Johanna Konta.

“La verdad no me arrepiento de nada. Simplemente traté de cuidar los intereses de mis jugadoras. No sé qué pretendía ella del público. Estaba en un partido, no en un teatro”, señaló tras el episodio.

Actualmente, con 79 años, está alejado de la vida pública y aparece muy poco en los medios de comunicación.

