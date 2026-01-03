Universidad de Chile comenzó la pretemporada de la mano del técnico Francisco Meneghini, cuando este viernes se juntó con un grupo de 22 juveniles para iniciar los trabajos en el Centro Deportivo Azul.

Para sorpresa de muchos, dentro de los jugadores que estuvieron presentes se pudo ver al capitán Marcelo Díaz, quien incluso fue parte de la primera charla de Paqui a los jugadores.

Por lo mismo, en la U explicaron la situación del volante de los azules que se tuvo que operar durante las vacaciones y espera comenzar los trabajos junto a sus compañeros el lunes 5 de enero.

En ese sentido, por medio de sus plataformas digitales, entregaron una información clave en cuanto al capitán bullanguero, intentando llamar a la calma a los hinchas.

Marcelo Díaz fue operado en vacaciones. Foto: Redgol.

Marcelo Díaz en recuperación en la U

Marcelo Díaz llegó en muletas a la despedida de Walter Montillo, donde confirmó una operación programada que se tuvo que realizar pensando en volver con todo a Universidad de Chile.

En esa etapa de recuperación se encuentra el capitán, algo que realiza en el Centro Deportivo Azul, donde aprovechó, como un referente, de estar en el primer entrenamiento de los juveniles con Paqui Meneghini.

“Chelo Díaz se reintegró con anticipación para continuar con su rehabilitación, tras una cirugía de resección de exostosis de calcáneo del talón izquierdo, realizada a finales de la temporada pasada”, explicaron.



