El cuadro piducano se jugará el próximo lunes 12 de octubre casi un duelo de vida o muerte ante San Felipe en la Primera B.

Rangers sigue con su lucha de no perder la categoría en la Primera B. Pese a sumar dos derrotas al hilo tras demostrar señales de vida en el último puesto, el equipo de Ivo Basay sigue con chances matemáticas de salvarse, aunque para eso deben sumar puntos de manera urgente.

Justamente en su próximo partido enfrentarán a un rival directo por no bajar a la Segunda Profesional. Hablamos de Unión San Felipe, elenco que marcha penúltimo con 22 puntos, cuatro más que los piducanos.

El duelo a jugarse el próximo lunes 12 de octubre (15:00 horas) en el Fiscal de Talca aparece como de vida o muerte y por lo mismo se necesita de todos los hinchas disponibles para una localía fuerte. Lamentablemente para los rojinegros, eso no será del todo posible.

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Delegación le da un portado a Rangers en la Primera B

La dirigencia de Rangers había pedido un aforo para 15 mil personas en el Estadio Fiscal, recinto que tiene una capacidad de 16.070 espectadores. Sin embargo, esta petición fue rechazada luego de la reunión de coordinación con las autoridades.

Los rojinegros no podrán llenar el Fiscal de Talca para recibir a San Felipe en la Primera B. | Foto: Rangers de Talca.

Al final el aforo quedó fijado para solo 13.650 hinchas, esto ya que habrá varias actividades que se realizarán en la Región del Maule durante el fin de semana largo. “Esta determinación tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los distintos requerimientos de seguridad existentes, permitiendo que el encuentro se desarrolle bajo todas las condiciones necesarias”, explicaron desde el club.

Así las cosas, Rangers tendrá que salir a jugar un partido crucial por no bajar a la Segunda División Profesional con un Fiscal de Talca que no estará del todo lleno. Habrá que ver si esos hinchas que no podrán entrar al estadio terminan siendo clave para del desenlace del partido.

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En síntesis