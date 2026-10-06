Este talentoso volante que llegó a los Pumas a mediados de la campaña tras una fuerte discusión con su exentrenador se refirió al duelo de ida ante el Romántico Viajero y fue elogioso con el equipo adiestrado por Fernando Gago.

Deportes Antofagasta cuenta las horas para recibir a la U de Chile en el estadio Regional Calvo y Bascuñán. Los Pumas llegarán con la confianza arriba para el duelo ante el Romántico Viajero, válido por los cuartos de final de ida en la Copa Chile.

El equipo adiestrado por Luis Marcoleta venció por 2-0 a Rangers de Talca en condición de local. Y quiere repetir esa victoria ante los azules. “Habían ganado los que venian empujando de abajo. Era un triunfo necesario. Veníamos jugando bien, pero necesitábamos afianzarnos en casa”, le dijo a RedGol Nelson Sepúlveda.

Luego de una fuerte discusión con Fernando Díaz, el talentoso volante de 34 años salió de Deportes Concepción y recaló en el cuadro antofagastino. Sepúlveda ha disputado ocho encuentros en la Primera B, donde contabiliza 232 minutos. Y confía ciegamente en el nivel del equipo nortino.

Nelson Sepúlveda felicita al portero Juan Cisternas en Antofagasta. (Foto: Club Deportes Antofagasta).

“Tenemos un muy buen plantel, muy buenos jugadores. Habíamos perdido el buen juego y la fiereza en algunos pasajes del campeonato. Pero nos vamos reencontrando con eso. Más de locales”, expresó el otrora mediocampista de Deportes Melipilla y Cobresal.

Sepu agregó que “cuando uno gana de local en esta división, todo se hace más fácil. Mientras haya opciones matemáticas uno la pelea hasta el último. Cobreloa ha hecho un buen campeonato también. Tienen jerarquía. No es un equipo tan vistoso, pero gana”.

Tiene claro que Cobreloa es el principal favorito a ganar el título. “Eso es lo fundamental: ganar. Después nadie se acuerda del cómo. Ellos lo hacen con jerarquía y lo demostraron contra Temuco”. Así fue: los Zorros del Desierto vencieron por 1-0 al Pije en el estadio Germán Becker.

¿Y el partido de la Copa Chile vs la U cómo lo ve?

Es súper importante el partido para la gente acá en Antofagasta. Obviamente nuestro foco siempre ha estado en el ascenso por el tema de los premios que entrega la Copa Chile, que son sólo para los clubes de primera. Pero es un lindo partido para mostrarse, contra un equipo grande y para lo que viene. Vamos por la misma senda: seguir con el buen juego, funcionamiento y hacernos respetar como local.

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Nelson Sepúlveda confía en Antofagasta y regalonea a la U de Chile: “Nos representaron de buena…”

El volante de Deportes Antofagasta tiene ganas de jugar ante U de Chile y confía mucho en el potencial de los Pumas. “Tenemos un plantel con muy buenos nombres. Podemos estar peleando sin problemas en los dos frentes. Al final sólo queremos demostrar que de local somos fuertes. No importa el rival”, dijo Nelson Sepúlveda.

“En este caso es uno que tiene una convocatoria mayor, un equipo grande del fútbol chileno. Queremos seguir implementando nuestro buen juego y contra un rival así se ve mucho mejor. Todos sabemos los jugadores que tiene la U, el equipo que es y lo que está haciendo en primera división”, expresó el Sepu.

Añadió que “está alejado del líder Colo Colo, pero pelea por un Chile 2, que es una linda vitrina para ellos. Volver a un campeonato internacional, donde nos han representado de buena forma”. Tiene razón: en la Copa Sudamericana 2025, el Romántico Viajero alcanzó la semifinal y perdió ante Lanús, posterior campeón.

Es un partido especial para los hinchas también…

Para la ciudad es un lindo espectáculo, para ellos es bonito ver un partido así.

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¿Cuándo juega Deportes Antofagasta vs U de Chile?

Deportes Antofagasta será local ante U de Chile en la ida de los cuartos de final de la Copa Chile. El pitazo inicial está pactado para el miércoles 7 de octubre a contar de las 19 horas.

Revisa el compacto del triunfo de Deportes Antofagasta vs Rangers

Así va Deportes Antofagasta en la tabla de posiciones de la Primera B 2026

Deportes Antofagasta se ubica en el 5° lugar de la tabla de posiciones en la Primera B 2026: suma 41 puntos en 26 partidos y está expectante al desenlace en la división de plata.