La especial arenga de Antofagasta para bajar a la U en Copa Chile: “Hace mucho no jugamos con 10 mil personas”

Luis Marcoleta recalcó que el aforo para el duelo de ida en el Calvo y Bascuñán será un factor importante para iniciar la llave por Copa Chile.

Deportes Antofagasta prepara lo que será la llave de Copa Chile. El cuadro dirigido por Luis Marcoleta avanzó a cuartos de final tras eliminar a Deportes Iquique y ahora al frente tiene a uno de los mejores del fútbol nacional.

Ahora la llave indica que mide fuerzas frente a Universidad de Chile que con Fernando Gago retomó el rumbo del éxito y sueña con conquistar el torneo.

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Las diferencias entre ambos planteles son notorias. El Romántico Viajero tiene una de las plantillas más caras de la Liga de Primera y lucha por conquistar el Chile 2. Pese a las bajas en la selección y lesionados, tiene plantel para pelear por ambos frentes.

Pese a ello, en Antofagasta no se achican. El reciente domingo superaron por 2-0 a Rangers de Talca y se afianzan en la parte alta de la Primera B. Por lo que la Liguilla será el principal objetivo para lograr el ascenso.

Pero a su vez también está la Copa Chile como la opción de hacer historia, más aún ante uno de los grandes del país.

“Ahora nos enfocaremos en recuperar nuestra gente. En Copa chile debemos tener cuatro jóvenes, dos en cancha, y nuestros jugadores lo han hecho estupendamente. A los que les toque jugar, lo tienen que seguir haciendo de buena manera”, recalcó Luis Marcoleta tras el triunfo ante los rojinegros.

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El experimentado adiestrador y experto en ascensos, recalcó que va a ser un partido más que especial este miércoles en el Estadio Calvo y Bascuñán. Por lo mismo, motiva a su plantel a una jornada de aquellas ante un marco de público que muy pocas veces se ve en el ascenso.

“Tienen que aprovechar estas oportunidades ante equipos de primera división. El aforo va a ser de 10 mil personas, hasta el estadio se va a sentir bien porque hace tantos años que no venía tanta gente al estadio, vamos a ver si hay 10 mil butacas buenas”, sentenció.

¿Quién transmite Deportes Antofagasta vs Universidad de Chile?

La llave de cuartos de final entre Antofagasta y Universidad de Chile comienza este miércoles 7 de octubre. El partido de ida en el Estadio Calvo y Bascuñán está programado para las 19:00 horas, lo que será transmitido por HBO Max.

La revancha está fijada para el 21 de octubre a las 20:00 horas. Aunque todavía resta confirmar el estadio.