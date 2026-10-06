El técnico Fernando Ortiz entregó la lista de 20 futbolistas para la revancha por cuartos de final en Copa Chile, donde tendrá de vuelta a los recuperados Nicolás Fernández y Tobías Reinhart.

Universidad de Chile enfrentará los cuartos de final en Copa Chile a partir de este miércoles 7 de octubre contra Deportes Antofagasta. De cara al duelo de ida en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán, tendrá importantes ausencias en su citación.

Según reporta el medio partidario Emisora Bullanguera, el técnico Fernando Gago decidió marginar al volante Charles Aránguiz para cuidarlo de cara al duelo del próximo lunes por Liga de Primera ante Ñublense. Otro ausente es el uruguayo Octavio Rivero, que ya cumple un mes sin jugar sin estar lesionado.

La misma publicación indica que la buena noticia para Pintita es la vuelta del defensor Nicolás Fernández y el volante argentino Tobías Reinhart, que superaron sus lesiones para estar a disposición en U de Chile con miras al lance con Antofagasta.

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La citación en U de Chile ante Antofagasta

Además, con miras a completar los minutos de juveniles por reglamentación del certamen, Gago convocó al mediocampista Franco Fernández, que se sumará a nombres como Claudio Gutiérrez, Diego Vargas, Matías Riquelme, Jhon Cortés e Ignacio Vásquez.

Los futbolistas que tiene a disposición la U para enfrentar a Antofagasta por Copa Chile son los siguientes:

ARQUEROS

Gabriel Castellón

Cristopher Toselli

DEFENSAS

Nicolás Ramírez

Nicolás Fernández

Fabián Hormazábal

Matías Zaldivia

Diego Vargas

Claudio Gutiérrez

VOLANTES

Israel Poblete

Tobías Reinhart

Javier Altamirano

Marcelo Díaz

Matías Riquelme

Franco Fernández

DELANTEROS

Maximiliano Guerrero

Eduardo Vargas

Jhon Cortés

Juan Martín Lucero

Ignacio Vásquez

Gonzalo Reyna

¿Cuándo juegan los azules?

Por la vuelta de los cuartos de final en Copa Chile, Universidad de Chile enfrenta a Deportes Antofagasta en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán este miércoles 7 de octubre desde las 19:00 horas.

En síntesis