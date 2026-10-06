Universidad de Chile enfrentará los cuartos de final en Copa Chile a partir de este miércoles 7 de octubre contra Deportes Antofagasta. De cara al duelo de ida en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán, tendrá importantes ausencias en su citación.
Según reporta el medio partidario Emisora Bullanguera, el técnico Fernando Gago decidió marginar al volante Charles Aránguiz para cuidarlo de cara al duelo del próximo lunes por Liga de Primera ante Ñublense. Otro ausente es el uruguayo Octavio Rivero, que ya cumple un mes sin jugar sin estar lesionado.
La misma publicación indica que la buena noticia para Pintita es la vuelta del defensor Nicolás Fernández y el volante argentino Tobías Reinhart, que superaron sus lesiones para estar a disposición en U de Chile con miras al lance con Antofagasta.
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Además, con miras a completar los minutos de juveniles por reglamentación del certamen, Gago convocó al mediocampista Franco Fernández, que se sumará a nombres como Claudio Gutiérrez, Diego Vargas, Matías Riquelme, Jhon Cortés e Ignacio Vásquez.
Los futbolistas que tiene a disposición la U para enfrentar a Antofagasta por Copa Chile son los siguientes:
ARQUEROS
- Gabriel Castellón
- Cristopher Toselli
DEFENSAS
- Nicolás Ramírez
- Nicolás Fernández
- Fabián Hormazábal
- Matías Zaldivia
- Diego Vargas
- Claudio Gutiérrez
VOLANTES
- Israel Poblete
- Tobías Reinhart
- Javier Altamirano
- Marcelo Díaz
- Matías Riquelme
- Franco Fernández
DELANTEROS
- Maximiliano Guerrero
- Eduardo Vargas
- Jhon Cortés
- Juan Martín Lucero
- Ignacio Vásquez
- Gonzalo Reyna
¿Cuándo juegan los azules?
Por la vuelta de los cuartos de final en Copa Chile, Universidad de Chile enfrenta a Deportes Antofagasta en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán este miércoles 7 de octubre desde las 19:00 horas.
En síntesis
- Fernando Gago marginó a Charles Aránguiz para cuidarlo de cara al torneo nacional.
- Nicolás Fernández y Tobías Reinhart superaron sus lesiones y están entre los citados.
- Los azules sumaron a varios juveniles para la ida de cuartos ante Deportes Antofagasta.