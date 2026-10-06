El Romántico Viajero disputa la ida de los cuartos de final en condición de visita.

Universidad de Chile regresa a la cancha. Esta vez disputan los cuartos de final de ida de la Copa Chile, donde se medirán ante Deportes Antofagasta. Un encuentro que tendrá una transmisión particular.

El Romántico Viajero se metió entre los ocho mejores de la copa local luego de eliminar a Everton de Viña del Mar. Ahora se medirá ante un equipo de la Primera B, pero que no será para nada sencillo. Más considerando que los dirigidos por Fernando Gago arrancan la serie como visita.

¿Dónde ver a U. de Chile vs Antofagasta?

Este encuentro no contará con transmisión por TNT Sports, por lo que la única alternativa para seguir el duelo será por la aplicación de streaming HBO Max.

¿A qué hora es el choque de Copa Chile?

Universidad de Chile enfrenta a Antofagasta este martes 6 de octubre a las 19:00 horas, en el Estadio Calvo y Bascuñán de Antofagasta.

Por el primer golpe

Si bien Universidad de Chile asoma con el favoritismo en esta llave, no por eso significa que sea sencillo. De hecho, en este tipo de torneos siempre suele haber sorpresas, por lo que cualquier cosa puede pasar en la siempre emocionante Copa Chile.

Deportes Antofagasta está en el 5° lugar en la Primera B, con 41 puntos, a 7 unidades del líder Santiago Wanderers. Por esta razón, traen un ritmo competitivo importante y quieren seguir con vida en ambos frentes. No regalarán nada ante los Azules.

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Más allá de la pelea por el Chile 2 con Universidad Católica, para la U la Copa Chile representa la opción de terminar el 2026 dando una vuelta olímpica, algo siempre importante para un club de su envergadura y que puede darle mejores herramientas al ciclo de Fernando Gago.