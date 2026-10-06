“Una de las mejores experiencias de mi carrera, Colo Colo en Chile es como Boca Juniors”

Leonardo Gil recordó su pasó por el Cacique y recalcó la importancia que tiene jugar torneos internacionales.

Leonardo Gil no se olvida de Colo Colo. El volante que hoy milita en Huracán y que sueña con conquistar el campeonato de Clausura, todavía recuerda con cariño su paso por el Cacique.

En total fueron cinco temporadas en el Popular. Una llegada que se dio tras la disputa de la promoción y que trajo consigo una labor más que importante para hacer olvidar aquella campaña donde se peligró con el descenso.

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En total disputó 157 partidos, marcó 22 goles y entregó 27 asistencias. Rendimiento que además acompañó con la conquista de dos Liga de Primera, entre ellas la más recordada en 2024 con el remontazo de diez puntos a la U, dos Supercopa y dos Copa Chile. Incluso recibió el llamado a los microciclos de la selección chilena.

Por lo mismo, Gil no escatima en elogios para recordar su pasada por Colo Colo. “Fue una de las mejores experiencias que tuve en mi carrera”, aseguró a Tiempo Deportivo.

Incluso se aventuró a compararlo con un gigante del continente para ejemplificar la magnitud que representa en el país. Es que además de compartir con jugadores como Arturo Vidal, Lucas Cepeda, Carlos Palacios, Gabriel Suazo y Maxi Falcón, también vivió en carne propia la gran pasión que tienen los hinchas por el club.

Leo Gil disputó la Copa Libertadores con Colo Colo y llegó hasta cuartos de final en 2024

“Colo Colo en Chile es como jugar en Boca. Es un club muy grande. Ibamos a jugar al norte o al sur y se llenaba. Casi en todo el país son de Colo Colo”, recalcó el volante.

“Colo Colo es un club donde siempre se propone jugar Copa Libertadores o Sudamericana y que mueve a mucha gente”, agregó emocionado al recordar su paso por el Popular.

¿Por qué Leonardo Gil es chileno?

El volante nació en Río Gallegos y realizó gran parte de su carrera en Argentina. Sin embargo, en su llegada a Colo Colo tramitó la nacionalidad chilena.

Esto se concretó ya que sus abuelos y madre nacieron justamente en Chile. Esto le permitió jugar en el Cacique y liberar un cupo de extranjeros. Además fue convocado a microciclo en la selección chilena con Martín Lasarte.