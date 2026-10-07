Pese a los resultados que obtuvo en la gira por Norteamérica, La Roja sufre una nueva caída en la clasificación mundial de selecciones, aunque se mantiene en el Top 50.

Después de los tres partidos amistosos que disputó en Norteamérica, con derrotas con Canadá y Estados Unidos más la victoria ante México, la Selección Chilena sufrió un nuevo golpe tras la más reciente actualización del ranking FIFA.

Luego de comenzar el 2026 fuera del grupo de las 50 mejores selecciones del mundo, los resultados en tanto en el FIFA Series en Auckland como en los duelos por Europa le permitieron regresar, mas en la última entrega del listado sufre una caída.

Según la FIFA, Chile perdió un puesto respecto de la actualización en julio para descender hasta el 50° puesto con un total de 1.458,47 puntos, donde en lo que para muchos es una sorpresa, lo supera Venezuela, que está en el 49° lugar con 1.465,87. La Roja es la octava mejor selección de Conmebol.

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Chile sufre caída en ranking FIFA de octubre

Tal como ha sido la tónica desde mediados de este año, el Equipo de Todos supera a las dos peores selecciones de esta lista, que son Perú ubicada en el escalón 53° con 1.450,95 unidades, y Bolivia que suma 1.322,19 en la 78° plaza.

Por sobre Chile, además de Venezuela, en el Top 6 de Conmebol en el ranking FIFA aparecen Argentina en el segundo lugar (con 1.972,8), Brasil en el sexto lugar (1.806,51), Colombia en el 11° (1.735,8), Uruguay en el 20° (1.635,54), Ecuador en el 24° (1.587,07) y Paraguay en el 33° (1.552,3).

En la parte alta de la clasificación, lidera el campeón del mundo España con 2.011,57. Por detrás de la Albiceleste cierra el podio Francia con 1.958,86. Inglaterra y Portugal cierran la élite del listado en el cuarto y quinto puesto, respectivamente.

Imagen: FIFA

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja?

La Selección Chilena que dirige interinamente Nicolás Córdova cerrará el 2025 con dos encuentros amistosos ante Colombia. El viernes 13 de noviembre será visita en el Estadio “Pascual Guerrero” de Cali. La revancha será el martes 17 en el Estadio Nacional.

En síntesis