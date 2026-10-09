El técnico Daniel Garnero decidió no pausar los trabajos en su plantel pese a que su próximo juego se dará recién en 17 días, ante Unión La Calera de visita.

En las primeras horas de esta jornada, la ANFP hizo oficial la suspensión del partido entre Universidad Católica y Audax Italiano en el Claro Arena por la jornada 24 en Liga de Primera, como consecuencia del aluvión que afectó la comuna de Las Condes.

Un desastre natural que modifica drásticamente la planificación que tenían en el equipo que dirige Daniel Garnero, pues recién volverán a las canchas el domingo 25 de octubre cuando visiten a Unión La Calera en el Estadio “Nicolás Chahuán”.

Con 17 días por delante sin actividad, desde Católica no quieren perder el tiempo. Según dio a conocer La Tercera, este viernes 9 de octubre volverán a los entrenamientos en el Claro Arena a partir de las 17:00 horas, para luego retomar el calendario pactado antes de esta contingencia.

“El estratega opta por aprovechar el tiempo lo mejor posible para que sus dirigidos lleguen en condiciones óptimas a la disputa de la recta final de la Liga de Primera”, señala el matutino ante la posibilidad de recuperar a varios de sus futbolistas lesionados.

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El plan de Católica para el receso obligado por aluvión

Previo a que ocurriera el alud en Las Condes, Garnero habló en conferencia de prensa, donde aseguró que en su equipo cuenta con las herramientas para subir sus rendimientos y expresó su deseo de ver un equipo con mayor control durante los cotejos.

“Obtuvimos los resultados en el campeonato local, pero hago hincapié en que nos está faltando algo y tenemos que hacernos cargo de esa situación y mejorarla, porque podemos, pero queremos jugar mejor”, manifestó el DT de Católica.

Junto con recalcar que el objetivo es clasificar a la Copa Libertadores 2027, el técnico argentino enfatiza que “tenemos con qué hacerlo. Creo que podemos estar mejor, nos está costando manejar y controlar el juego. Estamos haciendo mucho hincapié en que el equipo pueda hacerlo y, a través de ese control, dominar al rival y generar situaciones”.

En síntesis