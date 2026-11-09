El portero de Cabo Verde contó quiénes fueron los jugadores del Cacique más cercanos con él, aunque está agradecido de todos, incluida "la hinchada, que es fantástica"

Vozinha todavía saborea el primer título que logró como jugador de Colo Colo, que en liga es también el que inaugura su palmarés profesional, y en una entrevista con Todos Somos Técnicos, Marcelo Vega le preguntó por sus amigos más cercanos en el plantel albo.

El portero de Cabo Verde, quien fue campeón de la Copa de Chipre con el AEL Limassol, nombró a varios que forman parte del plantel albo. Algunos son fundamentales en el equipo que dirige Fernando Ortiz, quien también se consagró campeón por primera vez, aunque como DT.

“Pienso que todos son mis amigos. En algún momento comparto con algunos, pero desde el primer día Javi (Correa, los dos Javis (Méndez), también Juaco (Joaquín Sosa)“, introdujo el golero, quien fue furor en el Mundial 2026 y arribó al Cacique en condición de agente libre tras su paso por el GD Chaves de Portugal.

Vozinha festeja con dos de sus más cercanos: Javier Correa y Erick Wiemberg, además de parte del cuerpo médico. (Andres Pina/Photosport).

Y prosiguió con el listado. “Erick (Wiemberg), (Arturo) Vidal. Tuto (Fernando de Paul) me ha ayudado mucho también. En general, todos”, manifestó Vozinha, quien también dio cuenta del porqué cree que fue tan bien recibido en este desafío en el fútbol chileno.

Vozinha abraza a Javier Correa, uno de sus cercanos en el plantel albo. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Como dije, pienso que soy una persona muy amable y todos me han apoyado mucho. Tengo un gran cariño para todos, estoy muy agradecido”, apuntó el meta caboverdiano de 40 años, quien fue convocado para la fecha FIFA que su selección abrirá ante Liberia en las Eliminatorias de la Copa Africana.

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Vozinha agradece a sus amigos y la hinchada de Colo Colo: “La presentación fue el mejor momento de…”

Vozinha tuvo espacio para agradecerles a los amigos que hizo en Colo Colo y también a los fanáticos, quienes desde su llegada le demostraron mucho cariño. “La hinchada es fantástica. Apoyan desde el primer al último minuto al equipo”, aseguró el africano.

“En todos lados que voy, siempre el cariño es muy grande. La presentación fue el mejor momento de mi vida después del Mundial. Cuando voy a un sitio, nunca pido jugar. El campeonato estaba en recorrido, Gabriel (Maureira) estaba muy bien. Y el equipo también“, agregó Vozinha.

Vozinha en su presentación como jugador del Cacique. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Agregó que “me quedaba trabajar todos los días y esperar mi oportunidad. Toda mi vida siempre fue así, trabajé mucho. Jugué en ligas inferiores, en Chipre en un gran equipo, AEL Limassol que fue a Champions y Europa League. La hinchada ahí es loca”.

“Siempre voy a aprender con todos: Gabriel, Tuto, Eduardo (Villanueva). Siempre quise escuchar al entrenador, quería hacer las cosas que pedía. Y eso me bloqueó en algún momento. Hay muchas cosas que a mi edad no van a cambiar”, reconoció el experimentado golero de 40 años.

Tuvo más. “Erré en algún momento, pero como arquero prefiero errar y salir que quedarme. Siempre intentaré llegar primero, prefiero arriesgar. Salgo a muchas pelotas que otros no salen. Puedo equivocarme, pero es la vida y el fútbol. Somos seres humanos. Pero prefiero arriesgar”, cerró Vozinha.

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