El atacante brilló ante Racing, aunque reconoció su frustración por la falta de continuidad y abordó el futuro de Fernando Ortiz.

Colo Colo continúa celebrando la estrella 35 y este viernes sumó otro motivo para festejar tras vencer por 2-1 a Racing de Avellaneda en un amistoso disputado en Concepción.

Una de las grandes figuras fue Francisco Marchant. El joven extremo participó en la jugada del primer gol y luego se lució con una gran anotación para sellar el triunfo albo.

Tras su destacada actuación, el futbolista de 20 años aprovechó la entrevista con ESPN para hacer un balance de su temporada y reconocer que esperaba tener mayor protagonismo.

Francisco Marchant marcó el segundo gol de Colo Colo.

Marchant habla del futuro de Fernando Ortiz

“En lo personal pensé que iba a tomar más minutos, no fue el año que yo quería en lo personal. Siempre traté de aportar, siempre traté de trabajar, hice lo posible para que, si en algún momento me tocaba, servir para el equipo y creo que fue así”, expresó.

Pese a la falta de continuidad, Marchant valoró haber seguido trabajando y conseguir participación en el tramo decisivo del campeonato.

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“No dejé de trabajar cuando no tenía minutos y gracias a Dios creo que pude estar en cancha en la 35, que es lo más lindo para mí”, agregó.

El canterano también fue consultado por la posible renovación de Fernando Ortiz, cuyo contrato con Colo Colo termina en diciembre.

Marchant manifestó su cariño por el entrenador argentino, aunque evitó involucrarse en el tema. Además, destacó que el Cacique debe mantener sus aspiraciones independientemente de quién esté al mando.

“Obvio que le tengo un cariño inmenso y un placer estar en Copa. Este equipo siempre merece estar en Copa y luchar en lo más alto. Este equipo y el que esté, va a tratar de conseguir eso, de estar en lo más alto para pelear con este equipo”, señaló.

En resumen…