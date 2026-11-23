El conflicto se generó entre jugadores de Colombia y Marruecos. Hasta la policía tuvo que intervenir para calmar los ánimos.

El Mundial de Talla Baja protagoniza una polémica de aquellas. Esto debido a que los equipos de Colombia y Marruecos, que son los organizadores del torneo, terminaron a los combos. A tal punto que tuvo que intervenir la policía para evitar que la trifulca pasara a mayores.

El hecho se reportó en el torneo que se disputa en Rabat (Marruecos). Ahora los problemas comenzaron tras el pitazo final del partido válido por la segunda fecha de la fase de grupos. El resultado fue 1-1 entre el cuadro sudamericano y los dueños de casa.

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Pero la pierna fuerte a lo largo de todo el encuentro hizo estallar los ánimos de los protagonistas dentro de la cancha. Lo que empezó como un intercambio de improperios y empujones, finalmente terminó a los combos. El registro rápidamente se viralizó y superó los 148 mil visualizaciones solo en X.

“Los árbitros y personal de la organización tuvieron que intervenir rápidamente para evitar que el hecho pasara a mayores. Algunos futbolistas terminaron en el suelo, ante la mirada de los espectadores que se encontraban en el escenario deportivo”, detalló Caracol sobre el papelón en el Mundial.

Polémica en Mundial de Talla Baja: Colombia y Marruecos protagonizan pelea

Ante lo ocurrido en el Mundial de Talla Baja, la selección de Colombia entregó su versión de los hechos. “Los jugadores de la selección rival iniciaron las agresiones físicas. Algunos de nuestro jugadores reaccionaron en defensa propia”, detalla el comunicado.

Incluso se apunta a que uno de sus jugadores terminó con un golpe en la cabeza, lo que provocó un fuerte hematoma y estará con reposo absoluto por los próximos tres días.

“Ofrecemos nuestras disculpas. Viajamos con la ilusión de competir, representar a nuestra bandera y dejar en alto el nombre de Colombia”, agregó el equipo sudamericano que se ve envuelto en este polémico altercado. De momento la organización no se ha referido al tema, pero no se descartan sanciones a los involucrados.