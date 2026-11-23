El delantero chileno estuvo en cancha durante 81 minutos en la igualdad que su equipo logró de visitante y que lo mantiene en los últimos puestos de La Liga.

Por quinto partido consecutivo, el delantero chileno Lucas Cepeda fue titular en Elche. En su vuelta tras el paso por la Selección, el oriundo de Valparaíso fue de la partida en la visita que su equipo realizó al Levante, en el cierre de la jornada 13 en La Liga.

El técnico argentino Martín Anselmi ubicó al ex Colo Colo como volante abierto por la derecha en esquema 4-4-2. Desde esa posición logró causar cierto peligro con sus acciones y tuvo una ocasión clara para convertir, al minuto 21, con un remate que se fue desviado.

Con Cepeda en cancha, el Elche dio la sorpresa y abrió el marcador en los 62′ cuando el lateral israelí Roy Revivo conectó dentro del área chica rival un centro rasante de Germán Valera. Un gol que era relevante para el cuadro del también chileno Matías Dituro en este tramo de la temporada.

A pesar de sus acciones dentro de la cancha, el nacional no logró completar los 90 minutos y Anselmi lo reemplazó en los 81′ por Tete Morente para resguardar la zona defensiva. Con él en la banca, Levante encontró el empate en los 88′ gracias a Dani Requena.

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¿Cómo queda el Elche de Cepeda en la Tabla de La Liga?

Producto de este empate como forastero, el elenco albiverde se mantiene en el 19° y penúltimo puesto del fútbol español con 11 puntos, en zona de descenso con 13 fechas disputadas. Levante, en tanto, se queda en la 15° ubicación con 12 unidades.

¿Cuándo vuelve a jugar el chileno?

El próximo encuentro del Elche de Lucas Cepeda será este sábado 28 de noviembre, cuando reciban en el Estadio Ramón Martínez Valero nada menos que al Atlético de Madrid. El encuentro se disputará a partir de las 14:30 horas de nuestro país.