El "Ingeniero" se reencontró con el equipo que dirigió durante tres temporadas después de 13 años y le propinó una ajustada derrota en La Cartuja.

Después de 13 años de su última vez como entrenador del Málaga, el técnico chileno Manuel Pellegrini se reencontró con el cuadro boquerón y al mando del Betis le propinó la inexorable “ley del ex”, en la continuidad de la jornada 11 en La Liga.

Ante más de 60 mil fanáticos en el Estadio La Cartuja de Sevilla, la escuadra de Heliópolis buscaba volver a los triunfos después de la caída en su último duelo en esa condición ante Barcelona, y sufrió más de la cuenta para llevarse el triunfo por 2-1.

El Betis de Pellegrini se fue al descanso con ventaja de 2-0 tras los goles de Marc Bartra (38′) y Pablo Fornals (45+2′). En el complemento, Málaga se acercó mediante Adrián Niño (68′), pero no fue suficiente para sacarle el triunfo al “Ingeniero”.

Con esta nueva victoria, la séptima en la presente temporada de La Liga, los albiverdes se mantienen en el cuarto lugar de la Tabla de Posiciones con 23 puntos, a cinco del nuevo puntero Atlético de Madrid. Los malagueños son los exclusivos colistas con cinco unidades.

Los próximos desafíos del Betis de Pellegrini

La próxima semana, la escuadra andaluz tendrá doble actividad antes del receso por la fecha FIFA de noviembre. El miércoles 4 defenderá su invicto en la UEFA Champions League, cuando visite en Alemania al Borussia Dortmund desde las 17:00 horas.

Antes de la pausa obligatoria en el calendario, el Betis de Pellegrini jugará por la jornada 12 del fútbol español el próximo domingo 8, cuando deban visitar al Elche de los chilenos Lucas Cepeda y Matías Dituro, a contar de las 10:00 horas.

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En síntesis