Velocidad, fuerza, estabilidad y resistencia se combinan en una sola zapatilla, que aterriza en el país en un momento en que disciplinas como HYROX ganan cada vez más terreno.

Llega a Chile una nueva propuesta de Nike para el entrenamiento híbrido, una disciplina que combina running, fuerza y ejercicios funcionales en una misma sesión, y que está transformando la forma en que los deportistas entrenan y ponen a prueba su rendimiento.

Las Nike Hybrid RN son zapatillas diseñadas específicamente para quienes alternan entre carreras, levantamiento de peso y ejercicios funcionales, respondiendo a las distintas exigencias que plantea este tipo de entrenamiento.

Su diseño integra espuma ReactX y una unidad Air Zoom en el antepié, que entregan una amortiguación responsiva durante las carreras y los intervalos. Además, cuentan con una plataforma ancha que aporta estabilidad durante los levantamientos, una correa superior en forma de X que brinda sujeción en los movimientos laterales y una suela de goma completa que proporciona agarre en distintas superficies, como cintas de correr, pasto sintético y pisos de gimnasio.

La combinación de estas tecnologías busca ofrecer versatilidad en cada etapa del entrenamiento, desde los momentos de mayor velocidad hasta los ejercicios que requieren fuerza, control y estabilidad.

Atletas de Nike ya tuvieron la oportunidad de probar las Hybrid RN y experimentar sus prestaciones en sesiones de entrenamiento que combinan distintas disciplinas.

“Estas zapatillas de entrenamiento híbrido son ideales para mi preparación, porque me permiten pasar del trabajo de fuerza a la carrera sin necesidad de cambiar de calzado. Su estabilidad es fundamental para entrenar con pesas, mientras que su comodidad me permite correr con confianza. Esa versatilidad es clave para quienes combinamos distintos tipos de ejercicios y buscamos sacar el máximo provecho de cada entrenamiento”, destacó la lanzadora nacional Ivana Gallardo.

Por su parte el rugbista Cristóbal Game valoró las nuevas Hybrid RN, “Me parece muy positivo que Nike esté apostando por el entrenamiento híbrido. Muchas veces, cuando voy al gimnasio, es difícil encontrar unas zapatillas que se adapten a los distintos ejercicios que realizo. Por eso, contar con una silueta versátil, que me permita combinar el trabajo de fuerza con la carrera sin tener que cambiar de zapatillas, es una gran ventaja en mi disciplina. Esa comodidad y funcionalidad hacen que el entrenamiento sea mucho más dinámico”.

Las Nike Hybrid RN estarán disponibles desde este martes 24 en nike.cl y en todas las tiendas del país a un precio de $152.990.