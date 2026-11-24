Javier Correa asegura que Colo Colo ya probó delanteros que no resultaron, justamente el caso de Salomón Rodríguez.

Javier Correa habló de todo en el programa Tipsters y manifestó que quiere seguir peleando el puesto de centrodelantero con Maximiliano Romero, quien incluso ha hecho más goles esta temporada: 20 contra 19.

“Ojalá se pueda quedar Romero y podamos seguir compitiendo, es el goleador del equipo ¿Cómo no lo vas a tener? Lleva 20 goles“, manifestó el ariete de Colo Colo.

De hecho, le tiró un palo a Salomón Rodríguez, que debió abandonar el Monumental con más pena que gloria a fines de la temporada pasada tras no rendir.

“Ya hiciste experimentos, ya trajiste gente para probar y si ya lo encontraste, hay que dejarlo”, sostuvo sobre la importancia de tener un segundo delantero de nivel.

Correa habla bien de Romero, su máximo competidor

Romero se acopla bien al plantel de Colo Colo

También destaca que Maxi Romero se acopló muy bien al camarín del Cacique, algo que se refleja constantemente en la buena onda que irradia en todo el plantel.

“Es muy difícil encontrar gente que se lleve bien o que compitan sanamente y aquí lo conseguiste. Se dio eso y ojalá se pueda quedar y pueda hacer su historia acá”, sostuvo Correa.

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El delantero pertenece a Argentinos Juniors que fijó la compra de la mitad de su pase en 1.5 millones de dólares. Un dinero muy elevado, pero puede ser bien invertido en un delantero que recién tiene 27 años.

Además hay que considerar que Correa termina contrato a fines del 2027, por lo que Romero puede quedarse como el 9 titular por un par de temporadas más.