El delantero argentino quiere que su compatriota extienda el contrato y sigue jugando en el Monumental de cara a 2027.

Colo Colo vive una etapa muy especial tras salir campeón, porque se viene la etapa de conformación de plantel de cara a la temporada 2027. Blanco y Negro tiene mucho trabajo.

La concesionaria que administra al monarca del fútbol chileno ya dio el primer paso, puesto que extendió el contrato del cuerpo técnico liderado por Fernando Ortiz por todo 2027, con la Copa Libertadores como gran foco.

Ahora vienen las negociaciones con los jugadores que terminan su vínculo, entre los cuales está el goleador Maximiliano Romero, quien viene de marcar tres tantos ante Universidad Católica en el clásico.

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Javier Correa pide que Maxi Romero siga en Colo Colo

La continuidad del Tigre fue analizada por su compañero de ataque Javier Correa, quien pide que el atacante extienda su continuidad en Colo Colo para 2027.

“Es bueno el Tigre, ojalá se pueda quedar y seguir compitiendo con él para mí y para él es bueno. Ojalá pueda seguir”, dijo el Nine en el programa Tipsters.

Maximiliano Romero es el goleador de Colo Colo en la temporada. Foto: Felipe Zanca/Photosport

“Es el goleador del equipo, ¿cómo no lo vas a renovar o no lo vas a tener? Tiene 20 goles, no es fácil, ya hiciste experimentos, ya trajiste gente para probar antes que yo, y creo que si ya lo encontraste, déjalo, para mí, estoy hablando de manera personal. Es muy difícil encontrar gente que se lleve bien o que compitan sanamente, y creo que este caso se está dando y ojalá se pueda quedar para hacer su historia acá”, analizó el cordobés.

La permanencia de Maxi Romero en Colo Colo no es sencilla, porque su pase pertenece a Argentinos Juniors y su carta está tasada en 1.5 millones de dólares.

En síntesis

Blanco y Negro renovó a Fernando Ortiz hasta 2027 tras ganar el título con Colo Colo.

hasta 2027 tras ganar el título con Colo Colo. Maximiliano Romero suma 20 goles y anotó un triplete ante Universidad Católica en el clásico.

y anotó un triplete ante Universidad Católica en el clásico. El pase de Romero cuesta 1.5 millones de dólares y pertenece a Argentinos Juniors.

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