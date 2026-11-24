La Roja intentará conseguir su segundo triunfo consecutivo para acercarse a la clasificación.

La Selección Chilena Sub 17 busca mantener su buen inicio en el Mundial de Qatar 2026. El equipo de Ariel Leporati enfrentará a República Dominicana por la segunda fecha del Grupo J.

La Roja debutó con un emocionante triunfo por 4-2 ante Argelia. Pese a comenzar dos goles abajo, logró remontar en apenas 13 minutos y quedarse con los tres puntos.

Con ese resultado Chile quedó como líder del grupo y ahora buscará una nueva victoria que podría asegurar su clasificación a la siguiente fase.

La Roja busca su segundo triunfo en el Mundial Sub 17.

Chile vs. República Dominicana: horario y dónde ver el Mundial Sub 17

El partido entre Chile y República Dominicana será este martes 24 de noviembre, desde las 11:30 horas , en la Cancha 3 del Complejo Aspire Zone, Qatar, por la segunda fecha del Grupo J.

El partido de La Roja Sub 17, se podrá ver EN VIVO a través de la señal de DSports+ PLUS (613/1613) y también estará disponible en streaming por DGO, Amazon Prime, Paramount+ y DAZN.

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¿Qué necesita Chile para clasificar anticipadamente en el Mundial Sub 17

Chile necesita ganarle a República Dominicana para clasificar anticipadamente a los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17, con esto llega a seis puntos y asegura el paso a la siguiente ronda.

Si gana: clasifica de forma anticipada.

clasifica de forma anticipada. Si empata o pierde: no asegura la clasificación y deberá definir su futuro en la última fecha ante Montenegro.

El empate entre República Dominicana y Montenegro en la primera fecha dejó a La Roja con una buena oportunidad para avanzar hoy.

En resumen…