Ariete de Colo Colo sorprendió con sus dichos, haciendo un llamado a la Roja a que busque experiencia. Ejemplificó con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Javier Correa habló de todo durante el programa Tipsters y también se puso en modo selección chilena. El goleador de Colo Colo apeló a la experiencia para levantar a la Roja rumbo al Mundial 2030.

“Brereton, ese, lo vi un par de partidos, pero la rebeldía del sudamericana no la tiene. Tendría (el DT de Chile) que llevar a Eduardo (Vargas), (Fernando) Zampedri, todos lo que tengan goles y sigan haciendo”, partió diciendo.

Fue ahí que el argentino se detuvo en su archirrival. Apelando a Eduardo Vargas y su campaña en la U, siguió con los elogios y lo quiere sí o sí en la selección chilena para el próximo proceso.

Javier Correa y la figura de Eduardo Vargas

Dejando la rivalidad a un lado, Javier Correa ejemplificó con otros astros mundiales a la hora de exigir a Eduardo Vargas en la Roja. Para el ariete de Colo Colo, la edad no debe ser factor.

Photosport

“A mí me gustaría verlo (Vargas). Creo que no hay edad para la selección, si Messi fue a un Mundial con 39 años, Cristiano Ronaldo con 40…”, dijo el ariete del Cacique.

Para cerrar, Correa apeló a los trofeos que tiene Turboman, recalcando que en la actual selección chilena no hay jugadores con esos pergaminos. El argentino dijo que se debe “tener por lo menos experiencia, gente que sepa los momentos“.

ver también Javier Correa sin filtro contra Dani Arrieta: “Está para pegarle un coscacho, una vez lo agarré en el túnel”

“Eduardo tiene dos Copa América”, cerró. Con esa frase, el delantero de Colo Colo dejó en claro que mira de cerca al archirrival y no tiene problemas en alabar a los buenos jugadores de U de Chile.