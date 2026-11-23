Los azules lamentarán la baja de su gran figura por una lesión en su mano derecha en el duelo ante O'Higgins.

Una pésima noticia recibió Universidad de Chile, teniendo en cuenta de que la gran figura de la temporada tendrá que pasar por una operación esta misma jornada.

Se trata de Eduardo Vargas, quien se lesionó en la durísima victoria por 1-0 ante O’Higgins en Rancagua, donde ya se le veía con un vendaje cuidando su mano derecha.

En ese sentido, fue el medio AS Chile quienes confirmaron la lesión del atacante de los azules, quien esta jornada será sometido a cirugía, sin una fecha clara para su regreso.

Eduardo Vargas jugó con mucho dolor en la U. Foto: Jorge Loyola/Photosport

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Eduardo Vargas será operado en la U

Universidad de Chile puede perder a Eduardo Vargas para los próximos partidos de la Liga de Primera y la Copa Chile, aunque todo dependerá de su evolución tras cirugía.

“El delantero será operado durante la tarde de este lunes debido a una fractura metacarpiana en la mano derecha, esto en la Clínica Meds de La Dehesa”, detalle el citado medio.

“Lo anterior, debido a un golpe sufrido ante los rancagüinos. Pese a que ‘Turboman’ disputó todo el encuentro, siendo la figura y anotando el gol del triunfo, durante el entretiempo le aplicaron un vendaje en la misma mano donde se someterá a la cirugía“, explican.

El tema es que la U sigue en pelea por el Chile 2 en la Liga de Primera, además que apuesta a llegar a la final de la Copa Chile, a mitad de diciembre, por lo que habrá suspenso por su recuperación.

“Todo va a depender de la gravedad y del grado de fractura que tiene. Hay distintas formas de tratarlo luego de la operación. Al tratarse de una fractura de metacarpiano, lo más probable es que que le inmovilicen la mano afectada, por lo que existe una posibilidad de que no pueda jugar por un par de semanas”, explicaron.