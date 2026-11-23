Desde vivir un partido en la tercera banca del Estadio Monumental hasta ganar camisetas conmemorativas, la marca deportiva desplegó una serie de iniciativas para que los colocolinos sean parte de los festejos.

Hay títulos que se festejan en la cancha y otros que quedan para siempre en la memoria de quienes acompañan al equipo. La obtención de la estrella número 35 de Colo-Colo es uno de esos momentos, y adidas quiere que sus hinchas también tengan un lugar protagónico en esta celebración, acercándolos a experiencias únicas y transformándolos en protagonistas.

En el marco de los festejos por el nuevo campeonato del Cacique, la marca deportiva impulsó distintas iniciativas a través de adiClub, su programa de fidelización, con premios y experiencias diseñadas para reconocer la pasión de quienes acompañan al club en cada desafío.

Una de las más especiales tuvo lugar el domingo 22 de noviembre, cuando Colo-Colo enfrentó al conjunto de la franja en el Estadio Monumental. Para esa jornada, la marca habilitó la tercera banca del recinto, permitiendo que los hinchas ganadores de adiClub pudieran vivir el encuentro desde una ubicación privilegiada y disfrutar de una perspectiva diferente del fútbol, en una nueva oportunidad para acercar a los fanáticos a su equipo. Cabe señalar que los hinchas pueden participar por este beneficio para el cotejo del sábado 28 de noviembre.

La fiesta del Eterno Campeón también tuvo un capítulo especial en el fútbol femenino. Las albas disputaron la final del torneo local el viernes 20 de noviembre, en la que se consagraron como pentacampeonas del Campeonato Nacional obteniendo su estrella número 18. En este contexto, la firma alemana también incorporó concursos vinculados al equipo femenino, reconociendo su protagonismo y extendiendo la celebración a toda la institución.

Los beneficios no acabarán tras los últimos duelos del Cacique. Los hinchas aún pueden participar por 35 camisetas oficiales con un escudo especial alusivo a la campaña “35 veces eterno”, además de una camiseta del plantel campeón firmada por todos sus integrantes y con un estampado dorado conmemorativo. La propuesta también incluye dos camisetas intervenidas por el artista Emilio Álvarez (@emiliostreetshoes).

Con estas iniciativas, adidas busca que la obtención de la estrella 35 y la 18 no sean solamente un nuevo hito en la historia deportiva del club, sino también una oportunidad para agradecer y reconocer a quienes hacen posible que Colo-Colo sea mucho más que un equipo.

Para tener la opción de ser parte de todos estos premios y experiencias debes ser parte de adiclub y revisar los concursos activos en el siguiente LINK