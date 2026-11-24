El programa estrenará este martes un capítulo sobre el King, repasando su carrera, vida familiar y polémicas que han marcado su trayectoria.

Este martes Canal 13 emitirá un nuevo capítulo de Biografías, conducido por Soledad Onetto, que estará dedicado a Arturo Vidal.

El espacio reconstruirá la vida personal y profesional del mediocampista a través de testimonios de su madre, Jacqueline Pardo, periodistas y el histórico futbolista Carlos Caszely.

Arturo Vidal protagoniza nuevo capítulo de Biografías.

¿Qué mostrará el capítulo sobre Arturo Vidal?

El programa abordará sus difíciles inicios en Colo Colo, donde ingresó a los 11 años. También recordará los sacrificios de su familia y el apoyo que recibió de figuras como Marcelo Espina, Claudio Borghi y Gabriel Ruiz-Tagle para impulsar su carrera.

Otro de los temas será su relación con Marité Matus, con quien tuvo tres hijos y protagonizó una mediática boda. El capítulo también repasará el quiebre de la pareja durante su etapa en Alemania.

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El accidente que marcó la Copa América 2015

Uno de los momentos centrales será el accidente automovilístico que protagonizó Vidal el 16 de junio de 2015, en la Copa América. El choque dejó su Ferrari con pérdida total y abrió una polémica sobre su continuidad en la Selección.

El espacio revisará el ultimátum de Jorge Sampaoli y la conferencia de prensa en la que el jugador apareció entre lágrimas antes de reincorporarse al equipo y consagrarse campeón.

La periodista Pamela Juanita Cordero resumirá su trayectoria con una frase: “La carrera de Vidal es brillante, con indisciplina sigue siendo brillante”.

Biografías se emitirá este martes a las 22:30 horas por Canal 13 y sus plataformas digitales.

En resumen…