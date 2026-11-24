El "Toqui de la Legua" pasó de transformarse en ídolo en un Superclásico y ser campeón en Colo Colo a protagonizar una grave denuncia por abusos.

En este nuevo Informe Redgol abordaremos el caso de Francisco Huaiquipán. El jugador que se transformó en figura del Superclásico contra la U, logró ser campeón con Colo Colo en plena quiebra y hasta brilló en los realitys más famosos del país. Sin embargo, su vida dio un giro totalmente radical tras el retiro y ahora lo tiene en medio de una grave investigación.

La carrera de Francisco Anderson Huaiquipán Castillo comenzó en Magallanes, luego pasó Provincial Osorno. Pero el gran momento de su carrera llegó en 2002. El “Huaiqui” pasó a Colo Colo en plena crisis de la quiebra.

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Pero de poco y nada le importó, le gustaban los desafíos y estar donde las papas queman como se dice popularmente. Con el 17 en la espalda y unos zapatos blancos que destacaban por sobre el resto y en aquellos años donde todavía se elegía el negro como color principal.

Pero Huaquipán logró brillar con luces propias en un plantel donde destacaban referentes como Marcelo Barticciotto y Marcelo Espina. En el recuerdo todavía sigue presente aquel superclásico del apertura contra Universidad de Chile del 11 de mayo del 2002.

En el minuto 54’ le ganó el quien vive a Luis Musrri y marcó el segundo tanto de la jornada ante Sergio Vargas. Luego en el 88’ aprovechó un rebote tras una fallida definición del Barti y se anotó su doblete. Lo que sentenció la jornada por el marcador de 3-0.

Gol del recuerdo ⚽️ Francisco Huaiquipán 🕞 '88, 0-3 final 🆚️ Universidad de Chile 0-3 Colo-Colo 🏆 Torneo de apertura, fecha 13 📅 11/05/2002 🏟️ Nacional https://t.co/vD9PwYYooC — ForoalboCL (@ForoalboCL) August 20, 2026

Lo que desató los festejos de la parcialidad alba que llegó al Estadio Nacional. Tras ello, su celebración se enmarcó en una jornada de ensueño que hasta contó con la presencia en marquesina de por ese entonces Presidente Ricardo Lagos.

El talento de Huaiquipán incluso dijo presente en esa gira de Colo Colo por Australia. El “Toqui de la Legua” también destacó en aquel amistoso contra el Leeds United que contaba con Harry Kewell, Mark Viduka y Alan Smith.

Luego en el clausura del 2002 tocó la gloria con la conquista de Colo Colo y aquel campeonato en plena quiebra. En total disputó 22 partidos y marcó 6 goles. Rendimiento más que respetable y que hasta lo hizo sonar en la selección chilena.

Huaiquipán disputó aquel recordado partido entre Colo Colo y Leeds United

Pero también tuvo sus polémicas como lo ocurrido con Héctor Mancilla 2004. El Purranquino que militaba en Huachipato protagonizó un fuerte cruce con Huaiquipán y finalmente el “17” de los albos lo escupió. Lo que finalmente provocó que el Tribunal lo sancionara con seis fechas de castigo.

Tras ello, su carrera siguió por Potros de Neza, Everton, Unión San Felipe, Rangers, Santiago Morning, Deportes Antofagasta y San Marcos de Arica en 2010. En su último periplo en el profesionalismo incluso tuvo un especial reencuentro con Hernán Clavito Godoy. Es que tiempo atrás habían protagonizado un fuerte cruce, pero en San Marcos de Arica hicieron las paces y los dos volvieron a brillar. Hasta celebraron bailando reguetón en la cancha del Estadio Carlos Dittborn los triunfos de los “Bravos del Morro”.

Huaiquipán se consagró como ídolo en el Superclásico contra la “U”

La grave denuncia contra Huaiquipán

Luego tuvo un breve paso por el Persia Kediri de Indonesia. Pero finalmente colgó los botines y en 2014 en el Estadio Monumental. Acompañado de sus mejores amigos y de los hinchas albos se coreó el “Dale Huaiquipán” para cerrar su carrera. Aunque la pasión fue más fuerte y luego en 2018 volvió del retiro para jugar en el Artsul de Brasil.

Posteriormente tuvo un breve paso como ayudante técnico de Nelson Tapia en el Independiente de Cauquenes. Finalmente dio el gran salto a los reality show del país. En el programa Mundos Opuestos del 2012 fue el gran protagonista del espacio, sus cruces con Juan Lacassie más conocido como el Chispa se tomaron el rating.

Huaiquipán y el “Chispa” fueron protagonistas en “Mundos Opuestos”

Pero la historia llena de luces y éxitos cambió radicalmente para Huaiquipan y hoy lo tienen tras las rejas. En 2021 fue detenido cuando intentó ingresar drogas y 38 celulares a la cárcel de Colina 1. Recinto donde cumplía condena uno de sus hijos.

Huaquipán estuvo en prisión preventiva, y luego condenado a tres años y un día de libertad vigilada. Posteriormente volvió a entrenar para formar nuevos talentos en el fútbol chileno.

Posteriormente, decidió erradicarse en la ciudad de Los Vilos donde además inició una nueva escuela de fútbol. También mostraba su talento en el equipo de la zona el Club Deportivo Pingüinos.

Huaiquipán cumple con prisión preventiva mientras se extiende la investigación en su contra

Pero justamente, mientras se preparaba para saltar a la cancha fue detenido por la PDI. El motivo ahora fue la investigación por denuncias de extrema gravedad, en total fueron tres personas desde su entorno que lo denunciaron por presuntos delitos de índole sexual.

Hechos que habrían ocurrido entre 2009 y 2023. Además se indicó que hubo una reunión familiar donde fue encarado por las denuncias existentes. Ante la magnitud de los hechos, finalmente se determinó la prisión preventiva en la cárcel de Santiago 1. Según La Tercera fue bien recibido por los internos.

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A Huaiquipán se le ha visto tranquilo, y además comparte celda con Jean Paul Pineda que es investigado por agresión contra su pareja. De momento, se ha destacado por su conducta y acercamiento a los internos evangélicos y también ha participado de actividades deportivas.

El medio citado afirmó que hubo una breve celebración por el campeonato que consiguió Colo Colo. Todo esto mientras se desarrolla la investigación del caso lo que se extenderá por 120 días. Situación que tanto Huaiquipán como su defensa han negado por lo que se espera la resolución de la justicia.