John Armijo le dio un segundo aire a los Cementeros en la lucha por no descender y pese a que aún está en la zona roja, al menos dejó el último lugar de la tabla a dos fechas del final. Y dos exdelanteros del Bulla que dirigió en Deportes Antofagasta le sirvieron de inspiración clave.

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A pesar de que Unión La Calera sigue en zona de descenso, aún tiene con qué soñar con la permanencia, pero tiene un duelo que suena a final ante Universidad de Concepción y en la fecha 30 de la Liga de Primera, jugará contra la U de Chile. Los Cementeros parecían condenados a perder la categoría.

Pero consiguieron un repunte de la mano de John Armijo que tiene encendida la ilusión de mantenerse en la división de honor del fútbol chileno. De 15 puntos posibles, el equipo calerano consiguió 10 bajo la tutela del DT que sucedió al argentino Martín Cicotello.

“No perder el foco. Estamos trabajando muy enfocados, no queremos salir, dar pocas notas. Es un poco para que nadie se salga del tema”, aseguró Armijo, quien de todas formas accedió a atender a RedGol. Primordialmente por los años que tiene de conocer a Paulo Flores, autor de la entrevista.

John Armijo suma cinco partidos ligueros como DT de Unión La Calera. (Manuel Lema/Photosport).

Y comenzó con el repaso que tiene a La Calera con una ilusión que parecía perdida. “Para llegar al equipo, hicimos un diagnóstico previo. Nos dimos cuenta de que tenía nombres y jugadores importantes para pelear estas instancias. Jugaba bien al fútbol, pero faltaban algunos matices, un juego más directo para crearse más posibilidades”, reconoció Armijo.

“El equipo tenía una estructura clara, tenía posesión, pero hacía poco daño. Decidimos ir, sobre todo por los jugadores. Y cuando llegamos, coincidimos con que tocó Copa Chile. Por lo tanto, la urgencia del resultado no era tan relevante. Sí jugar bien, entender la dinámica de los muchachos y para qué servía cada jugador”, añadió el otrora PF de José Sulantay, Marcelo Bielsa y Marco Antonio Figueroa.

Camilo Moya ha sido muy relevante en La Calera, pero fue expulsado ante Palestino en la fecha 28. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Tuvo más de su proceso de adaptación al plantel. “En dos partidos, pudimos darles chances a todo el grupo. Es distinto verlos en una pantalla que dirigirlos. Ahí hicimos una buena tarea. Al pasar la llave con Católica, el equipo lograba jugar, defenderse bien, tener el balón. Pero faltaba un poco de desorden y coordinaciones ofensivas que permitieran más daño”, apuntó.

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Armijo se inspiró en dos ex U de Chile para una decisión clave en alza de La Calera

Antes de dirigir a Unión La Calera, John Armijo pasó por varios clubes, entre ellos Deportes Antofagasta, donde tuvo bajo su tutela a dos delanteros con pasado en la U de Chile. Uno había jugado en los azules antes de llegar a los Pumas. Y el otro, tuvo una chance en el Romántico Viajero después de esa etapa.

El Sacha Sáez es un referente total del cuadro Cementero. (Andres Pina/Photosport).

“Ahí viene la progresión y el Plan B: damos libertad a los atacantes, intercambiamos posiciones entre el punta y el mediapunta. Jugó (Sebastián) Sáez como 9 mentiroso”, destacó Armijo, quien revivió su paso por la Perla del Norte para ese ajuste táctico.

Rodrigo Contreras cuando jugaba en Deportes Antofagasta, donde anotó 25 goles en 50 partidos. (Marcelo Hernandez/Photosport).

Agregó que “es una posición que yo intenté en Antofagasta con Rodrigo Contreras y Sebastián Ubilla”. El Tucu milita en Millonarios y estuvo en el Bulla durante la temporada 2025, mientras que el oriundo de Quilpué disputó casi 200 partidos en el cuadro laico.

Sebastián Ubilla anotó ocho goles y regaló siete asistencias en 51 partidos con los Pumas. (Gustavo Alvarado/Photosport).

“Dimos un abanico amplio de posibilidades. Yo tengo carácter para poder dirigir, pero también soy profesor. Trabajé con Bielsa, Sulantay, Marco Antonio Figueroa, Fernando Vergara. La clave es que no siempre la forma autoritaria sirve en este tipo de situaciones en un camarín que no tiene niveles altos de confianza”, reflexionó el DT. Otro aspecto fundamental de su buena cosecha.

¿Y cómo palpita la especie de final vs Universidad de Concepción?

El partido importante es el que viene. Fue más importante contra Católica, después el punto que obtuvimos con Deportes Concepción allá. Logramos sacar uno en el último minuto y no se valoraba tanto. Logramos ser más protagonistas, creernos más el cuento, ser más protagonistas. Y después, cuestiones positivas cuando jugamos contra Huachipato. Con Palestino, aprendimos la lección de lo que pasó con Coquimbo. El equipo da pasos.

Matías Campos López anotó el gol del triunfo vs Palestino. (Andrés Piña/Photosport).

Pero el tiempo es un enemigo a esta altura…

Sí. Lamentablemente llegamos con poco tiempo, estamos muy justos. No tenemos más margen de error. El partido que se podía perder, ya se perdió. Tenemos cero margen. Debemos jugar con confianza, venimos bien. Pero también ellos jugarán su último partido, la Nona (Cristian Muñoz) es una persona aguerrida, un tipo resiliente. Subió a primera división. Y después la U de Chile. Ya no estamos tratando de superar a Cobresal y U de Conce. Se metió Audax, O’Higgins. Las posibilidades matemáticas se amplificaron, son cuatro equipos.

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